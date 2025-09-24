Búsqueda de las tres mujeres desaparecidas en La Matanza: la policía encontró dos cuerpos







La policía bonaerense encontró restos humanos durante los rastrillajes por la desaparición de Morena, Brenda y Lara. Hay al menos cuatro detenidos.

Allanamientos en Florencio Varela: la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos en el marco de la búsqueda de Morena, Brenda y Lara.

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de dos cuerpos en Florencio Varela durante los allanamientos por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Hallazgo se dio minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles, luego de un operativo durante la noche del martes.

Las tareas comenzaron tras detectar restos de sangre en una vivienda ubicada en la intersección de Chañar y Jachal. Peritos de la Policía Científica fueron convocados para determinar si esas manchas efectivamente corresponden a las jóvenes desaparecidas. La principal hipótesis sostiene que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez estuvieron por última vez con vida en ese lugar.

Unas horas antes del hallazgo de los cuerpos, la policía dio con la camioneta blanca en la que las jóvenes fueron vistas por última vez con vida. El vehículo apareció incendiado y tenía la patente adulterada.

Allanamientos en el conurbano Además de la vivienda principal, se realizaron allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol. Los investigadores buscan establecer los vínculos de los demorados con los hechos y recopilar más pruebas que permitan esclarecer las circunstancias de la desaparición de las jóvenes.

Según confirmaron fuentes oficiales, la última ubicación registrada de los teléfonos celulares de las chicas coincide con la zona de Florencio Varela. La causa continúa bajo total hermetismo mientras la investigación avanza.

Morena Verri y Brenda del Castillo, primas de 20 años, junto a su amiga Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche en la rotonda de La Tablada, frente a la estación YPF ubicada en Camino de Cintura y Avenida Crovara. Poco después, los celulares de las tres dejaron de emitir señal. Noticia en desarrollo.-