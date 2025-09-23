Chicas desaparecidas en La Matanza: Qué se sabe hasta el momento de ellas y por qué sus familiares "creen lo peor"







Las tres chicas permanecen desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza. Sus celulares se encuentran apagados y sus familiares aseguran que no desaparecerían por voluntad propia.

Brenda, Morena y Lara permanecen desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza.

Brenda del Castillo (20 ), Morena Verdi (20 ) y Lara Morena Gutiérrez (15 ) continúan desaparecidas desde el viernes por la noche en La Matanza. Mientras sus familiares reclaman por su paradero, Sabrina, la madre de Morena y tía de Brenda, aseguró: "Creo lo peor, pero voy a seguir".

Hasta el momento, es poco lo que se sabe de las jóvenes. La última vez que fueron vistas fue en Ciudad Evita hacia donde había ido a encontrarse en una estación de servicio YPF con un cliente. En principio, las dos mayores se dedican a la prostitución. Desde ese momento, sus celulares aparecen apagados, algo que nunca antes había ocurrido. La policía busca reconstruir los últimos movimientos de las jóvenes y en ese sentido, solicitaron el material de las cámaras de seguridad del punto de encuentro.

Chicas desaparecidas: La desesperación de una de las madres La mamá de Morena y tía de Brenda, Sabrina, es la última persona que las vio antes de que salieran de su casa en La Tablada el viernes a las 21.30. Las jóvenes iban a encontrarse con un cliente que les ofrecería por sus servicios 300 dólares.

patrullero bonaerense.jpg La policía reconstruye los movimientos de las tres jóvenes desaparecidas.

En diálogo con el movil de "De Una", de C5N, la mujer habló sobre una de las versiones que circuló recientemente: "Los teléfonos están apagados, no sabemos en qué auto se fueron. Había una versión de que las habían levantado en La Quila y El Tiburón, en la división entre los monoblocks de Tablada y los chalets, que las subieron en una camioneta blanca y se las llevaron. Pero después han revisado la cámara y no había nada".

Desde el momento en que las chicas no contestaron sus celulares, Sabrina encabeza las manifestaciones en las que reclaman por su aparición. La mujer asegura que ellas jamás desaparecerían por voluntad propia. "Para mí fueron a trabajar, pero con un cliente X, porque ellas a Flores nunca llegaron. Fueron con un cliente aparte y de ese cliente no sabemos nada", continuó en diálogo con la prensa. "La verdad, creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer tres días. Es algo ilógico. No es una, son tres, y faltan las tres, y los iPhone de las tres están apagados y no los pueden rastrear, concluyó.