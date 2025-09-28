Ciudad desalojó a 120 puestos de manteros que vendían sin habilitación en Parque Saavedra

La Policía porteña realizó un operativo para liberar el lugar ante las quejas de vecinos y feriantes. "Ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo de quienes viven en el barrio. La feria de manualistas sigue funcionando con normalidad", remarcó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La Policía de la Ciudad durante el operativo de desalojo de los manteros.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Jorge Macri , desalojó este fin de semana a los manteros que se encontraban en el Parque Saavedra para vender de manera ilegal sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire. En 11 operativos, la administración porteña ya liberó desalojó a más de 17 mil manteros , con un beneficio para más de 1,6 millón de vecinos y comerciantes.

Se termina con una situación que genera desorden, complica la circulación de autos y peatones, afecta la seguridad y la limpieza barrial, y en el caso del Parque Saavedra también provocaba una competencia ilegal con los feriantes autorizados para trabajar allí.

Los manteros llegaban al Parque Saavedra los fines de semana y feriados de 8 a 18 durante el invierno y hasta las 21 en verano. Se detectaron 30 puestos instalados con gazebos, y otros 90 entre caballetes y mantas: 120 en total .

La coordinación del operativo estuvo a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Trabajaron 30 inspectores de venta ilegal, 15 de prevención, y agentes de otras áreas con el apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Lo ordenó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos a cargo de Celsa Ramírez, Secretaría única de Daniel González. Y fue supervisado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

“Sacamos a los manteros de Parque Saavedra y ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo de quienes viven en el barrio, la feria de manualistas sigue funcionando con normalidad. Como ya hicimos en Once, Flores, Retiro, Constitución, Florida, Liniers y en parques como Los Andes, Patricios y Centenario, seguimos recuperando el espacio público. En la Ciudad, el orden no se negocia”, sostuvo Jorge Macri.

Los sábados, domingos y feriados en el Parque Saavedra funciona la feria de manualistas en la avenida García del Río y Roque Pérez, con 310 puestos que tienen autorización del Gobierno porteño. Además, en García del Río al 3300 los jueves y domingos se instala de 8 a 14 una Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (Fiab N°4), que ofrece una amplia variedad de productos de calidad a precios accesibles para los vecinos.

Jorge Macri agregó: “Es tan importante entender la magnitud del desorden que nos quedó de la gestión anterior que tuvimos que remover a más de 17 mil manteros”.

Con este nuevo procedimiento, son 11 los operativos realizados por la actual gestión para recuperar el orden público en sitios estratégicos como Once, Constitución, la peatonal Florida, Liniers y Flores, en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones.

Y se suma a otras acciones recientes de ordenamiento en el Parque. El 8 de julio se recuperó un sector que había sido ocupado con construcciones ilegales bajo la fachada de un “centro de jubilados”. No contaba con habilitación ni permiso, era utilizado para actividades irregulares y los vecinos denunciaban violencia y amenazas. La intervención incluyó la demolición de la estructura ilegal y se retiraron siete camiones cargados con escombros.

Además, ya son más de 440 los operativos de desalojo de propiedades usurpadas. Los desalojos en la Ciudad buscan garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva. Las viviendas usurpadas son devueltas a sus dueños.