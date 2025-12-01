CABA realizará la última Expo Empleo Barrial del año enfocada en personas con discapacidad

El evento es coordinado por la Secretaría de Trabajo. Habrá 18 stands y más de 60 ofertas de trabajo.

El gobierno porteño llevará a cabo otra edición de la expo empleo enfocada en la inclusión.

La Ciudad de Buenos Aires realizará la última Expo Empleo Barrial del año, con una edición especial dedicada a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. La jornada se llevará adelante el próximo miércoles de 11 a 15 en en la sede de la Comuna 1 en el barrio de Monserrat.

Este evento, organizado por la Secretaría de Trabajo y Empleo , dependiente del Ministerio de Justicia, en conjunto con BA Discapacidad, se enmarca en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y busca generar oportunidades concretas de inserción laboral, promoviendo un mercado de trabajo más accesible e igualitario para todos.

Habrá 18 stands y más de 60 ofertas de trabajo . Como en cada edición de las Expo Empleo que organiza la Ciudad, quienes deseen pre-inscribirse deberán completar el formulario. La inscripción estará abierta hasta el 2/12 a las 12hs. La confirmación será enviada por mail y por WhatsApp.

Durante la jornada, diferentes empresas y equipos especializados brindarán información sobre búsquedas activas, requisitos laborales y herramientas para fortalecer la empleabilidad. Además, habrá charlas y talleres orientados a ofrecer herramientas prácticas para la búsqueda de trabajo.

Entre las empresas e instituciones que tendrán sus stands en esta Expo Empleo estarán RES, Adeei, Grupo L, Simply Diversity, Servicios de Empleo AMIA, Cilsa, Securion, Fundación Alma Humana, Manpower, Cadaqués, Starbucks, APADEA, Carrefour, Streambe, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Consejo de la Magistratura, y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbano.

A las 11.30, Grupo L brindará la charla “Incluir para trascender: cómo las personas con discapacidad potencian el triple impacto”; a las 12.30, el equipo de BA Discapacidad presentará “RUL + BA Oportunidades: Circuito de postulación BA Discapacidad”; y a las 13.30, la consultora Cadaqués dictará el taller “Gestión del Tiempo y Prioridades”.

Ofertas laborales

Entre las ofertas laborales estarán: administrativos/s, barista part time; empleado de cocina, oficial de primera y maestranza; operario/a, pasante de mesa de dinero, administrativo/a para logística y transporte, soporte IT y vendedor/a ; y técnico/a en refrigeración, aprendiz de carnicería y cajeros/as.

La Expo Empleo BA y las Expo Empleo Barrial son jornadas de intermediación laboral que se realizan periódicamente en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que va de 2025, tuvieron un total de 31.000 asistentes y se promovieron más de 5.400 inserciones laborales.

La jornada se desarrollará también con la colaboración de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Responsabilidad Social.