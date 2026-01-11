Paso a paso: cómo cobrar tus haberes por primera vez en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe + Seguir en









Todo lo que necesitás saber para convertirte fácilmente en beneficiario del organismo previsional santafesino.

Cómo hacer para convertirte en jubilado de la Caja de Santa Fe. Imagen: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe

Pueden jubilarse a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe quienes acrediten haber alcanzado la edad y los años de aportes exigidos por la ley provincial, es decir mujeres con 60 años y hombres con 65, junto con al menos 30 años de servicios con aportes al sistema. También existen regímenes especiales como jubilación por edad avanzada o por invalidez, cada uno con sus requisitos específicos.

Además de la edad y los aportes, es necesario reunir documentación personal actualizada, constancias de aportes y completar los formularios que la Caja exige para iniciar el trámite, incluidos certificados negativos de beneficio de ANSES cuando corresponda. La gestión se inicia solicitando turno y presentando toda la documentación en las oficinas de la Caja.

Jubilados de Santa Fe Cómo obtener la jubilación si sos de la provincia de Santa Fe. Imagen: Freepik Jubilados y pensionados de Santa Fe: cómo cobrar los haberes por primera vez Para cobrar tus haberes por primera vez tras obtener la jubilación o pensión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, el primer paso es iniciar el trámite de jubilación presentando la solicitud de beneficio con toda la documentación requerida (DNI, constancia de aportes, formularios y certificados según el tipo de jubilación).

Una vez presentada la solicitud, la Caja analizará tu expediente y, si está completo, emitirá la resolución de otorgamiento del beneficio. Es importante verificar regularmente el estado del trámite a través del sistema de turnos o consultas de expediente de la web de la Caja.

Con la resolución aprobada, deberás gestionar tu cuenta bancaria donde se depositarán los haberes. Puede ser a través de la entidad que elijas y allí te informarán sobre la acreditación mensual de tu jubilación. En algunos casos, antes del primer cobro, deberás certificar firma en el banco para habilitar el pago.

Finalmente, cuando llegue la fecha del primer pago según el cronograma de haberes de la Caja, el dinero será depositado en la cuenta indicada y podrás acceder a él por los canales habituales (cajero automático, caja del banco o sistemas de débito automático según tu elección). El valor actual de la jubilación mínima Según la información oficial más reciente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, el haber mínimo de jubilación vigente al 1 de enero de 2026 se encuentra establecido en $515.970. En la práctica, la Caja aplica valores actualizados periódicamente conforme a acuerdos y escalas vigentes para garantizar que los beneficiarios perciban al menos el haber mínimo previsto por la reglamentación.