Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este lunes 3 de noviembre?







Ya están establecidas las fechas para el pago de haberes de la provincia. Conocé en detalle las liquidaciones.

Ya quedaron establecidas las fechas de liquidación de haberes del mes. Freepik

En la provincia de Santa Fe, el organismo previsional que se encarga del pago a jubilados y pensionados, entre otros, es la Caja de Jubilaciones y Pensiones. En esta semana, estamos transitando las fechas de liquidación de los pagos correspondientes al mes de octubre.

Por este motivo, las autoridades detallaron recientemente cuándo cobrará cada afiliado. Determinado por el beneficio y el monto de su haber a percibir. Las fechas se dividen entre el lunes 3 de noviembre y el viernes 7.

Jubilados de Santa Fe Las autoridades santafesinas ya informaron cuáles son las fechas de liquidación de jubilaciones y pensiones. Imagen: Freepik Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en noviembre 2025 Para el día lunes 3 de noviembre, está establecido que cobren todos los jubilados y pensionados que perciben un haber de hasta $1.050.000. Con la acreditación correspondiente en sus cuentas bancarias realizada el día sábado 1 de noviembre.

Por otro lado, el día viernes 7 es el día de cobro de todos aquellos pasivos que perciben haberes de más de $1.050.000.