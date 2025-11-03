En la provincia de Santa Fe, el organismo previsional que se encarga del pago a jubilados y pensionados, entre otros, es la Caja de Jubilaciones y Pensiones. En esta semana, estamos transitando las fechas de liquidación de los pagos correspondientes al mes de octubre.
Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este lunes 3 de noviembre?
Ya están establecidas las fechas para el pago de haberes de la provincia. Conocé en detalle las liquidaciones.
-
ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en noviembre 2025
-
ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre 2025: en cuánto quedó la mínima
Por este motivo, las autoridades detallaron recientemente cuándo cobrará cada afiliado. Determinado por el beneficio y el monto de su haber a percibir. Las fechas se dividen entre el lunes 3 de noviembre y el viernes 7.
Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en noviembre 2025
Para el día lunes 3 de noviembre, está establecido que cobren todos los jubilados y pensionados que perciben un haber de hasta $1.050.000. Con la acreditación correspondiente en sus cuentas bancarias realizada el día sábado 1 de noviembre.
Por otro lado, el día viernes 7 es el día de cobro de todos aquellos pasivos que perciben haberes de más de $1.050.000.
Dejá tu comentario