Tras el 17 de agosto, ¿cuáles son los feriados nacionales que quedan en 2025?







Estas jornadas son claves para el descanso o para fomentar el turismo. Sin embargo, no quedan muchos hasta diciembre.

Aún quedan algunos feriados previo al cierre del 2025.

Los feriados nacionales cobran relevancia tanto para trabajadores como para empresas, transitando los últimos meses del año 2025. Estas fechas permiten organizar viajes, encuentros familiares o simplemente disfrutar de un fin de semana prolongado.

Contar con un panorama claro del calendario oficial resulta fundamental para prever actividades, ajustar compromisos y evitar superposiciones. Por eso mismo los feriados se definen con anticipación.

Próximos feriados después del 17 de agosto Tras el feriado del 17 de agosto, el siguiente día no laborable será el domingo 12 de octubre de 2025, con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer en domingo, no se trasladará al lunes, por lo que no habrá fin de semana largo, aunque la conmemoración se mantendrá en su fecha original.

Luego del mes de octubre, el calendario nacional prevé otras jornadas destacadas:

Lunes 24 de noviembre : feriado por el Día de la Soberanía Nacional , trasladado desde el jueves 20 de noviembre, lo que generará un fin de semana largo de tres días.

Lunes 8 de diciembre : feriado inamovible en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María .

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

Calendario Feriado Clasificación de los feriados en 2025 El calendario oficial diferencia entre feriados inamovibles, trasladables y los que se establecen con fines turísticos. Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María .

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 12 de octubre: Día de la Raza .

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Viernes 21 de noviembre. Con este esquema, el cierre de 2025 ofrecerá oportunidades puntuales para disfrutar de descansos extendidos, en especial en noviembre con un fin de semana largo de tres días. Si bien algunos feriados caen en domingo, lo que impide la generación de “puentes”, los días libres restantes continúan representando una ocasión clave para el turismo interno y el tiempo en familia.

