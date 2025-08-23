Un fin de semana largo para terminar agosto: el feriado inesperado que te dará un descanso extra







El cierre de agosto trae sorpresas: varios distritos bonaerenses suman feriados locales que convierten el viernes 29 en un fin de semana largo.

El viernes 29 de agosto suma feriados en distintos municipios bonaerenses, con festejos históricos y patronales que alargan el fin de semana.

Los feriados se convirtieron en momentos clave para recargar energías y planificar escapadas rápidas. En agosto, los argentinos encuentran una nueva oportunidad de aprovechar un descanso adicional, ya que varias localidades bonaerenses celebran fechas históricas y patronales que se transforman en jornadas no laborables.

Entre ellas, el viernes 29 de agosto sorprende con una pausa que amplía el fin de semana. La fecha trae beneficios tanto para el turismo interno como para quienes simplemente buscan relajarse sin salir de casa, cerrando el mes con un respiro especial.

Feriados Agosto se despide con celebraciones locales en la provincia de Buenos Aires que generan nuevos feriados y regalan un descanso prolongado. Por qué es feriado del viernes 29 de agosto de 2025 El viernes 29 de agosto es feriado en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. En el partido de Merlo, la jornada corresponde a la celebración de su aniversario fundacional, mientras que en Hurlingham se lleva adelante la festividad patronal local. Estas conmemoraciones se transforman en días no laborables para los habitantes de la región.

Además, localidades como La Angelita y Saldungaray también disfrutan de celebraciones históricas en esa misma fecha. De este modo, la combinación de actos culturales, actividades recreativas y celebraciones comunitarias ofrece un motivo más para extender el descanso hacia un fin de semana largo lleno de propuestas.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

