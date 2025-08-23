Un fin de semana largo para terminar agosto: el feriado inesperado que te dará un descanso extra

Los feriados se convirtieron en momentos clave para recargar energías y planificar escapadas rápidas. En agosto, los argentinos encuentran una nueva oportunidad de aprovechar un descanso adicional, ya que varias localidades bonaerenses celebran fechas históricas y patronales que se transforman en jornadas no laborables.
Entre ellas, el viernes 29 de agosto sorprende con una pausa que amplía el fin de semana. La fecha trae beneficios tanto para el turismo interno como para quienes simplemente buscan relajarse sin salir de casa, cerrando el mes con un respiro especial.
Por qué es feriado del viernes 29 de agosto de 2025
El viernes 29 de agosto es feriado en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. En el partido de Merlo, la jornada corresponde a la celebración de su aniversario fundacional, mientras que en Hurlingham se lleva adelante la festividad patronal local. Estas conmemoraciones se transforman en días no laborables para los habitantes de la región.
Además, localidades como La Angelita y Saldungaray también disfrutan de celebraciones históricas en esa misma fecha. De este modo, la combinación de actos culturales, actividades recreativas y celebraciones comunitarias ofrece un motivo más para extender el descanso hacia un fin de semana largo lleno de propuestas.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
