El Gobierno decretó feriado el 21 de agosto: a qué se debe

Agosto no acompaña con muchos feriados a la gente, pero hay algunos que podrán aprovechar un día libre antes del fin de semana.

En un mes con pocos feriados, habrá algunos afortunados que le sacarán provecho a este mes de agosto.

Agosto es un mes con muy pocos feriados, más precisamente uno a nivel nacional, el cuál al caer domingo generó decepción con la resolución que se tomó para ese día. No se adelantó al viernes 15, pero sí se estipuló que ese día era no laborable.

Ese día pudo haber sido de descanso para algunos, aunque no fueron muchos los afortunados que gozaron de un fin de semana largo. Pero pese a eso, hay buenas noticias para cierto sector, que podrá gozar de un merecido día para relajarse debido a un feriado que afecta a un gran grupo de personas.

Feriados Descanso A qué se debe el feriado del jueves 21 de agosto de 2025 No será de alcance nacional, pero el jueves 21 de agosto, varios podrán decir que tienen un feriado extra para poder descansar en casa siempre y cuando sean empleados del sector público o del Banco Provincia, que suelen adherirse a este tipo de celebraciones.

El partido bonaerense de Dolores celebrará el aniversario fundacional de la ciudad homónima. Conocida como "el primer pueblo patrio", cumplirá 207 años después de ser fundada un 21 de agosto pero de 1817. Para este tipo de celebraciones, son pocos los que contarán con la chance de tener el día libre, pero podrán disfrutar de los distintos festejos que preparó la ciudad.

