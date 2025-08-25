Planificá tu escapada: el último feriado de agosto para un descanso merecido







El 29 de agosto varios distritos bonaerenses celebran aniversarios y patronales, generando feriados que regalan un fin de semana largo.

El viernes 29 de agosto suma feriados locales en Merlo, Hurlingham y otros pueblos bonaerenses con celebraciones históricas y patronales.

Los feriados son la oportunidad ideal para cortar con la rutina, planear escapadas y disfrutar de actividades diferentes sin esperar a las vacaciones largas. Agosto trae un respiro final con un día no laborable que sorprende a varias localidades bonaerenses, regalando la chance de un fin de semana extendido.

El viernes 29 de agosto se presenta como la fecha clave para aprovechar. Ya sea para viajar, descansar o participar de celebraciones locales, esta jornada se convierte en una excusa perfecta para cerrar el mes con energía renovada y nuevas experiencias.

feriados turisticos.jpg Agosto cierra con festejos locales en Buenos Aires que se convierten en feriados, una oportunidad ideal para planear escapadas y descansar. Por qué es feriado del viernes 29 de agosto de 2025 El viernes 29 de agosto será feriado local en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires por motivos históricos y patronales. En Merlo, la jornada coincide con la celebración de su aniversario fundacional, mientras que en Hurlingham se festeja la fiesta patronal de San José Obrero.

A su vez, en localidades como La Angelita y Saldungaray también se conmemoran fechas históricas que se transforman en motivo de descanso. Estas celebraciones ofrecen a los vecinos y visitantes un abanico de actividades culturales, religiosas y recreativas que fortalecen la identidad local y convierten la fecha en mucho más que un simple día no laborable.

De esta manera, el 29 de agosto no solo marca un paréntesis en la rutina laboral, sino que también invita a redescubrir destinos bonaerenses a través de festividades que combinan historia, tradición y turismo.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

