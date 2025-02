Clases 2025: estiman que más de 2 millones de alumnos de primaria no tendrán los 190 días que establece la ley.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2025 en gran parte del país, un informe analizó en detalle cómo las distintas jurisdicciones organizan el calendario escolar . Según las proyecciones, en 11 provincias no se logrará el mínimo previsto por ley de 760 horas anuales , lo que equivale a 190 días . Si sumamos los alumnos de esos distritos, se estima que es el 42% de los estudiantes de nivel primario , es decir, unos 2.013.611 chicos.

El dato surge del informe "Calendarios escolares 2025" , publicado este jueves por el Observatorio Argentinos por la Educación (AE), que revela una radiografía del sistema educativo argentino. Allí se observó que no se garantiza el mínimo de 190 jornadas efectivas de clase que establece la Resolución 484/2024 del Consejo Federal de Educación (CFE) .

El informe, con autoría de Gustavo Zorzoli (educador y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (de AE), relevó los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores.

Por otra parte, el trabajo subraya que en la Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días efectivos de clase.

Por qué en la Argentina se debe cumplir con un mínimo de 190 días de clases

La importancia de establecer el calendario escolar se basa en que es una herramienta fundamental para organizar el ciclo lectivo y garantizar el cumplimiento de los días y horas de clase establecidos por la normativa.

En la Argentina, el CFE fija un mínimo de 190 días de clase o su equivalente en 760 horas reloj anuales para el nivel primario.

En el año 2003 se sancionó la Ley N° 25.864, que estableció un mínimo de 180 días efectivos de clase en el año lectivo, para los niveles obligatorios del sistema educativo. Además, se determinó que cada jurisdicción debía elaborar su calendario escolar superando dicho umbral.

En octubre de 2021, tras dos años marcados por la pandemia, con el cierre de instituciones educativas que generó interrupciones en la presencialidad durante 2020 y parcialmente en 2021, el CFE, junto con las 24 jurisdicciones, estableció un piso de 190 días de clase con el objetivo de recuperar los aprendizajes perdidos en ese período.

Posteriormente, mediante la Resolución del CFE N° 431/22, se acordó que el calendario escolar de 2023 debía garantizar al menos 190 días efectivos de clase, con fechas específicas definidas según la normativa de cada provincia.

Ya en 2024, el CFE aprobó la Resolución N° 484/24, que establece que un "día efectivo de clase" en el nivel primario debe tener un mínimo de 4 horas reloj de actividad pedagógica en la escuela. Al mismo tiempo, estableció que en el caso de no alcanzar este mínimo de 190 días, las provincias deberán implementar medidas para recuperar el tiempo perdido en las aulas, asegurando así el cumplimiento del derecho a la educación.

En 2025, el 42% de los alumnos de primarios no llegarán al mínimo de 190 días de clases

El análisis realizado por AE, a partir de datos oficiales de Nación y las provincias, tomando como partida los calendarios escolares de 2025 de todas las jurisdicciones del país, encontró que 11 de ellas (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán) no cumplen con el piso de 760 horas de clase en la jornada simple, incluso si se toman los feriados, el receso invernal y las jornadas institucionales (ver gráfico 1).

Dicha situación, según las estimaciones, afectaría a 2.013.611 millones de alumnos de nivel primario, quienes deberían recuperar horas de clase para alcanzar el mínimo establecido por el CFE.

Gráfico 4. Horas anuales de clase planificadas por provincia para alumnos de jornada simple. Año 2025..png Gráfico 1: horas anuales de clase planificadas por provincia para alumnos de jornada simple. Año 2025. Observatorio Argentinos por la Educación

El informe también destaca que, si bien 21 provincias cumplen con el piso de 180 días de clase establecidos por la Ley 25.864, solo 8 alcanzan los 190 días fijados por el CFE (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro y Salta, ver gráfico 2).

Gustavo Zorzoli, educador de vasta experiencia y uno de los autores del trabajo, dialogó con Ámbito y sumó otros datos para entender la importancia del cumplimiento del calendario escolar. “De acuerdo con AE, en 2024 el promedio nacional de días planificados para el ciclo escolar de primaria fue de 187 días”.

Sin embargo, según el relevamiento que efectuó la Coalición por la Educación (CE), aporta el especialista a este medio, “el promedio efectivo de días en los que se dictaron normalmente clases fue de algo más de 168”, explicó.

Por lo tanto, subrayó Zorzoli, “si se contabilizan los días en que se dictó clase parcialmente, ese guarismo aumenta a 172 días, muy lejos de todos modos del valor previsto”.

Cantidad de días de clase planificados por provincia (netos de feriados, vacaciones, jornadas institucionales y otros días previstos). Año 2025..png Gráfico 2: cantidad de días de clase planificados por provincia (netos de feriados, vacaciones, jornadas institucionales y otros días previstos). Año 2025. Observatorio Argentinos por la Educación

Otro dato preocupante, a partir de datos que surgen de los informes de AE, muestra que 3 de cada 10 estudiantes del nivel primario a nivel nacional, tendrán planificados los 190 días de clases.

Zorzoli, quien es además profesor de matemática, puso sobre la mesa estas cifras: “Con los calendarios propuestos por las 24 jurisdicciones para el año 2025, solo 1.411.767 estudiantes argentinos de primaria (de un total de 4.856.155 según información de 2024) tendrán planificados 190 días de clases, algo más del 29%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes”, aseguró.

Por otra parte, “unos 309.746 estudiantes (alrededor del 6,5% del total) ni siquiera tendrán previstos 180 días de clase”, aseguró el educador.

“Del análisis de estos datos, lo que más sorprende es que haya tres jurisdicciones que no cumplan con la ley –un calendario de 180 días de clase– y que no corrijan este desatino. En el mismo sentido, es inverosímil que en 16 de las 24 jurisdicciones, es decir, casi en el 67%, no se respete el acuerdo por el cual los miembros del CFE resolvieron unánimemente prever 190 días de clase", alertó Zorzoli.

El hecho de no lograr la meta mínima que establece el calendario escolar, plantea interrogantes sobre la equidad del sistema educativo, ya que los alumnos de las provincias con menor cumplimiento de horas de clase podrían verse perjudicados en su aprendizaje.