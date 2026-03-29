Calor atípico en otoño: un bloqueo atmosférico eleva las temperaturas y se mantendrá toda la semana + Seguir en









El SMN alertó por máximas de hasta 40 grados en el norte y valores superiores a lo habitual en el centro del país. Recomiendan tomar precauciones ante el fenómeno.

Clima nublado en la Ciudad de Buenos Aires, pero con calor.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial en el que advierte sobre un episodio de temperaturas inusualmente altas para esta época del año que afectará a gran parte del país, en particular a la región norte y centro, incluida la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno responde a un bloqueo atmosférico que se mantendrá durante varios días y generará condiciones propias del verano en pleno otoño.

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Según el organismo, el avance de un frente cálido desde el norte provocará un marcado ascenso térmico en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense. En estas zonas se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 38 grados, con mínimas elevadas de entre 22 y 27 grados y una alta sensación térmica.

El informe oficial señala que estas condiciones persistirán al menos hasta el miércoles, aunque en algunas regiones podrían extenderse aún más. En particular, en Formosa y Chaco se prevén los valores más extremos, con temperaturas cercanas a los 40 grados que podrían mantenerse hasta el viernes 3 de abril inclusive.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico también muestra un escenario atípico para esta altura del año, con máximas que rondarán los 29 y 30 grados durante toda la semana. De acuerdo con el SMN, se trata de una anomalía térmica de entre 4 y 5 grados por encima de los valores normales para el otoño.

El fenómeno detrás de este comportamiento es un bloqueo atmosférico, una situación en la que los patrones habituales de circulación del aire se vuelven lentos o se detienen. Esto genera la permanencia de un sistema de alta presión que actúa como una barrera, impidiendo el ingreso de frentes fríos o tormentas y favoreciendo la continuidad de condiciones estables y calurosas.

nm-zImLCB_720x0__1 Como consecuencia, el mismo tipo de clima se mantiene durante varios días consecutivos sin grandes cambios, lo que explica la persistencia del calor en distintas regiones del país. Frente a este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables. Entre las principales medidas, se sugiere aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición prolongada al sol, prestar especial atención a niños, bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y reducir la actividad física en las horas de mayor temperatura. También aconsejan evitar bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar, optar por comidas livianas como frutas y verduras, utilizar ropa holgada y permanecer en ambientes ventilados o con sistemas de refrigeración. El episodio vuelve a poner en evidencia la variabilidad climática y la ocurrencia de eventos extremos fuera de temporada, con impactos directos en la vida cotidiana y la salud de la población.