¿Llegan las tormentas en Año Nuevo tras el calor? La zona de la Argentina que recibirá el alivio del clima en el inicio de 2026

El SMN indicó marcas de verano con máximas superiores a los 30 grados. A la par, se esperan fuertes vientos e inestabilidad.

El SMN alertó que durante el miércoles 31 de diciembre se esperan lluvias para el norte argentino. unsplash

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó la llegada de tormentas hacia los festejos de Año Nuevo en diversas provincias del país, a la par de las máximas intensas. Así, se espera que la previa al final del 2025 sea con intensas lluvias y ráfagas de viento.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias.

Año Nuevo ¿con tormenta? El organismo alertó que durante el miércoles 31 de diciembre se esperan lluvias para el norte argentino. Las provincias afectadas corresponden a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, Formosa y Chaco, con los siguientes detalles:



En Jujuy y Salta se espera una acumulación de cerca de 12 milímetros de agua con vientos sentido sur de hasta 26 km/h;

En Tucumán y Catamarca se esperan los mismos valores junto a marcas entre los 28° y 17° y vientos sentido sur de 21 km/h;

Para San Juan, San Luis, Mendoza se esperan vientos de hasta 41 km/h y una máxima de 34°, con lluvias desde el mediodía y por varias horas;

En el caso de Misiones, Formosa y Chaco la acumulación podría llegar a 50mm con vientos inestables y marcas entre los 23 y 29 grados; lluvia año nuevo Las provincias afectadas corresponden a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, Formosa y Chaco. Captura (SMN) Ranking de las ciudades con más calor del país: cuáles son las 10 localidades con altas temperaturas, según el SMN El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró un ranking de temperaturas con las regiones más calurosas del país, a cuenta de este martes a primera hora. Entre las provincias más repetidas figuran Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

Las regiones más calurosas figuran en el apartado de temperaturas descendentes, comenzando desde las máximas más altas a las más bajas. La franja contabiliza desde los 28 a los 9 grados e incluye además la sensación térmica de estas máximas y el porcentaje de humedad.

El organismo contabilizó entre los primeros diez puntos del país, los siguientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T -28ºC/ ST 28ºC);

(T -28ºC/ ST 28ºC); La Plata, Buenos Aires (T - 27.9ºC /ST 31.3 ºC);

(T - 27.9ºC /ST 31.3 ºC); Santa Rosa, La Pampa (T - 27.2ºC/ ST 27.2 ºC);

La Pampa (T - 27.2ºC/ ST 27.2 ºC); Morón, Buenos Aires (T 26.9ºC/ ST 27.3 ºC);

Buenos Aires (T 26.9ºC/ ST 27.3 ºC); General Pico, La Pampa (T 26.9ºC/ ST 26.6 ºC);

La Pampa (T 26.9ºC/ ST 26.6 ºC); Paraná, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 28.9 ºC);

Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 28.9 ºC); Gualeguaychú, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 27.9ºC);

Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 27.9ºC); Río Cuarto , Córdoba (T 26.3ºC/ ST 27 ºC)

, Córdoba (T 26.3ºC/ ST 27 ºC) Reconquista , Santa Fe (T 26.2ºC/ ST 28.5ºC);

, Santa Fe (T 26.2ºC/ ST 28.5ºC); San Carlos de Bolívar, Buenos Aires (T 26.2ºC/ ST 27.2ºC)