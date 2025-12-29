Por qué no habrá una ola de calor extrema en el AMBA en Año Nuevo: las causas + Seguir en









Aunque el termómetro seguirá marcando valores altos, desde el punto de vista meteorológico el fenómeno no quedará registrado bajo esa categoría.

Debido a los próximos días, la meteoróloga Cindy Fernández detalló que “las temperaturas de esta semana van a estar con mínimas entre los 23 y los 27 grados y máximas entre los 35° y los 39°”.

El cierre del 2025 se caracteriza por un calor intenso sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la noche de Año Nuevo llegará a unos 40 grados. Aunque para muchas personas se estaría atravesando una ola de calor, desde el punto de vista meteorológico, el fenómeno no quedará registrado bajo esa categoría. Por qué.

El seguimiento día a día mostró que las temperaturas extremas comenzaron antes de lo previsto y que el tramo de calor sostenido será más largo. Sin embargo, hay ciertas características que dejan ver que no se trata necesariamente de una ola de calor.

De acuerdo a la explicación de la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Cindy Fernández a La Nación, “una ola de calor es un criterio meteorológico que se utiliza para caracterizar eventos extremos”, tratándose de un concepto estrictamente técnico. Además, agregó que, a fines prácticos, “se declara cuando las temperaturas alcanzan umbrales que ocurren menos del 10% de las veces durante la estación cálida”.

Cómo se verá la Ciudad y los próximos días respecto al calor “Estos umbrales para definir una ola de calor son diferentes para cada ciudad y deben registrarse durante tres días consecutivos sin interrupciones”, continuó explicando Fernández.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, estos umbrales son 22 grados de mínima y 32,3 grados de máxima. Si alguno de esos valores no se cumple en uno de los días, la secuencia se corta y el evento deja de contar como ola de calor desde el punto de vista estadístico.

“En CABA no vamos a tener ola de calor porque hoy a la mañana (lunes) no se cumplió el criterio, y quedan solo dos días más de calor extremo. Por lo tanto, no tendríamos tres días consecutivos con el criterio”, resumió Fernández. Debido a los próximos días, la meteoróloga detalló que “las temperaturas de esta semana van a estar con mínimas entre los 23 y los 27 grados y máximas entre los 35° y los 39°”.