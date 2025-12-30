La ola de calor es la principal causa de muertes en el mundo vinculada al clima

Un informe de World Weather Attribution advirtió que el calor extremo fue el fenómeno más letal del año y profundizó el impacto del cambio climático.

Las olas de calor se consolidaron como la principal causa de muertes vinculadas al clima durante 2025 , al superar a inundaciones, tormentas, incendios forestales y sequías. El impacto del calor intenso se repitió a lo largo del año en distintas regiones del mundo y evidenció el avance de un fenómeno cada vez más frecuente y letal.

Así lo confirmó un informe anual de World Weather Attribution (WWA), que reúne las principales conclusiones de los estudios realizados por la red internacional de científicos a lo largo del año y ubica al calor extremo como el factor con mayor incidencia en la pérdida de vidas humanas.

De acuerdo con una investigación incluida en el informe, el calentamiento global aumentó en promedio 0,3 °C desde 2015 , tras la revisión de seis eventos de calor ocurridos desde la firma del Acuerdo de París . El análisis concluyó que las olas de calor no solo se volvieron más intensas, sino también mucho más frecuentes , al punto de que algunas de ellas son hoy casi diez veces más probables que hace una década.

Otros reportes publicados por WWA durante 2025 señalaron que el calentamiento global intensificó las olas de calor en regiones tan diversas como Sudán del Sur, Burkina Faso, Noruega, Suecia, México, Argentina e Inglaterra , lo que evidencia el carácter global del fenómeno.

En total, la organización identificó 157 fenómenos meteorológicos extremos durante el año que cumplieron con criterios de impacto humanitario. Entre ellos, las inundaciones y las olas de calor fueron los más frecuentes, con 49 eventos cada uno , seguidos por tormentas (38), incendios forestales (11), sequías (7) y olas de frío (3).

Del total, WWA analizó en profundidad 22 eventos: tres en África, siete en América, cinco en Asia, seis en Europa y uno en Oceanía. En 17 de esos casos, los científicos concluyeron que el cambio climático agravó o volvió más probable el fenómeno, mientras que en cinco los resultados no fueron concluyentes, principalmente por la falta de datos y las limitaciones de los modelos climáticos.

Tormentas, ciclones e incendios también dejaron víctimas

Además del calor extremo, el informe destacó el impacto letal de ciclones y tormentas tropicales. WWA remarcó que más de 1.700 personas murieron recientemente en Asia y el Sudeste Asiático debido a varias tormentas simultáneas, que también provocaron daños por miles de millones de dólares, y que semanas antes el huracán Melissa causó graves destrozos en Jamaica.

huracan melissa Gentileza: BBC

La asociación indicó que el cambio climático incrementó la probabilidad y la intensidad de las lluvias asociadas a estas tormentas, así como el riesgo de incendios forestales de gran magnitud, como los registrados en Palisades, en Los Ángeles, y en el sur de España.

Uno de los años más cálidos de la historia reciente

En términos generales, WWA señaló que 2025 fue uno de los años más cálidos jamás registrados debido al cambio climático, incluso cuando fenómenos naturales como El Niño y la Oscilación del Sur atravesaban una fase más fría. El informe advirtió, además, que los impactos del clima extremo afectan de manera desproporcionada a comunidades vulnerables y marginadas, especialmente en el Sur Global.

En sus conclusiones, la organización subrayó que reducir la vulnerabilidad de la población salva vidas y que disminuir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles sigue siendo una política clave. En esa línea, Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima y cofundadora de WWA, alertó que los riesgos del cambio climático se vuelven “menos hipotéticos y más brutales” cada año y sostuvo que “la continua dependencia de los combustibles fósiles está costando vidas, miles de millones en pérdidas económicas y causando daños irreversibles a comunidades de todo el mundo”.