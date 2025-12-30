Máxima de casi 40° en el AMBA y alerta por tormentas y lluvias: cómo estará el clima en Año Nuevo y el inicio de 2026 + Seguir en









El AMBA enfrenta un martes con máxima superior a los 35 grados. El SMN emitió alerta amarilla e indicó cuáles son las regiones del país con más calor.

El SMN indicó máxima de 37 para este martes. Mariano Fuchila

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias. A la par, señaló una gran tormenta para fin de año y una lista de las regiones más calurosas.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este martes se esperan marcas entre los 25 y 37 grados, con un pico máximo para la tarde. Para el miércoles 31, último día del año, se espera una mínima de 27 grados y máxima de 39 con algo de nubosidad.

Para el jueves 1, comienzo del año entrante, ya se vivirá un pequeño cambio en las temperaturas con una mínima de 21 y máxima de 30. El viernes 2 las marcas se ubicarían entre los 19 y 27 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2005942759379616181&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Alerta por #tormentas en: Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, San Luis y Mendoza.

Seguimos bajo #alerta por temperaturas extremas en el centro, y alerta naranja en #CABA, máx. en torno a los 37 °C .



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/HQ6YQx6A5m — Meteored Argentina (@MeteoredAR) December 30, 2025 Alerta por tormentas, lluvias y vientos: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, San Juan, Mendoza y San Luis. El área será afectada por "abundante precipitación en cortos períodos, granizo e intensa actividad eléctrica" con una acumulación estimada entre 20 y 50 mm.

Además, se esperan lluvias para Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una precipitación acumulada entre 10 y 15 mm. Por último, rige una señal amarilla por vientos para Chubut y gran parte del territorio santacruceño con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Año Nuevo ¿con tormenta? El SMN indicó que durante el miércoles 31 de diciembre un fuerte temporal podría afectar diversas provincias, como cierre de 2025, en las regiones del norte argentino. Las provincias afectadas serían Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy y Salta con una acumulación cercana a los 12 milímetros de agua con vientos sentido sur de hasta 26 kilómetros por hora. Las ciudades más calurosas de la Argentina El organismo realizó un ranking de las regiones que más sufren el calor en estos momentos en el país, considerando las 8 de la mañana. La provincia de Buenos Aires figura como la más repetida, seguida por La Pampa. Los diez primeros sectores del conteo son los siguientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T -28ºC/ ST 28ºC);

