Cambia el servicio del tren Sarmiento este fin de semana: cuál será el recorrido de los próximos días

Las obras de renovación incluyen la instalación de cables troncales, mejoras en pasos bajo nivel y la actualización del sistema de señalamiento.

El tren Sarmiento no llegará a la estación Once durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero.

Este fin de semana, el tren Sarmiento tendrá cambios temporales en su recorrido. Trenes Argentinos informó que, por tareas de mantenimiento y modernización en la infraestructura y el sistema de señalamiento, los servicios no llegarán a la estación Once durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se realizarán trabajos en los cables troncales , los pasos bajo nivel y en la renovación del tendido ferroviario en puntos clave de la línea, como Liniers y Ciudadela . A continuación, conocé los detalles.

Los trabajos de este fin de semana incluyen la instalación de nuevos cables troncales en salas técnicas y la renovación de componentes eléctricos en sectores estratégicos de la línea , como Ciudadela, cerca del paso a nivel Barragán en Liniers, y el área de la Cabina Talleres.

Además, se realizarán mejoras en pasos bajo nivel de las calles Federico García Lorca y Yrigoyen . La estación Once también será intervenida, con tareas de mantenimiento en vías y actualización del señalamiento .

Trenes Argentinos destacó que estas obras forman parte de un plan de modernización más amplio, orientado a aumentar la seguridad y confiabilidad del servicio, reducir retrasos y facilitar la circulación diaria de miles de pasajeros.

El organismo recomienda a los usuarios consultar de forma periódica el estado del servicio, ya que el cronograma podría verse afectado por condiciones climáticas.

tren sarmiento

Cuál será el recorrido del tren Sarmiento durante el fin de semana

Durante el sábado 7 de febrero, el tren Sarmiento operará normalmente entre Moreno y Liniers hasta las 10 de la mañana.

A partir de ese horario y hasta las 18 del domingo 8 de febrero, los servicios se limitarán al tramo Moreno–Haedo.

La empresa remarcó que estas modificaciones responden a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante las obras.

Alternativas para viajar desde zona Oeste

Para quienes necesitan desplazarse hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen varias opciones de transporte alternativo. La línea de colectivo 136 de Metropol circula por Avenida Rivadavia desde Navarro o Marcos Paz hasta Primera Junta, siguiendo gran parte del recorrido paralelo a las vías del Sarmiento y reduciendo los tiempos de viaje.

Otro ramal de la misma empresa es el 163, que parte desde San Miguel a la estación ubicada en Caballito, ingresando a Avenida Rivadavia en Morón.

Desde esta última localidad, parte el 1, aunque se aleja del eje de las vías del tren y las demoras pueden ser muy altas para llegar a Liniers.

tren sarmiento

También está el 302 desde Moreno, que permite unir estaciones claves como Liniers y Caballito por la colectora del Acceso Oeste para reducir tiempos. Adicionalmente, colectivos como el 88 y el 96 cubren la ruta desde La Matanza hasta Balvanera.