El sindicato que agrupa a los trabajadores del sector confirmó la medida de fuerza tras el fracaso de las negociaciones paritarias. Si no hay acuerdo, el jueves se paralizarán los servicios de trenes en todo el país.

El sindicato La Fraternidad confirmó un paro ferroviario de 24 horas para este jueves 5 de febrero ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas y el Gobierno nacional. La medida de fuerza, anunciada por la organización que agrupa a los maquinistas de trenes, apunta a presionar por una recomposición de haberes que el gremio considera insuficiente en el contexto inflacionario actual.

El cese de actividades está previsto para el jueves 5 de febrero, cuando todos los servicios ferroviarios de pasajeros —incluidos los urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y los trenes de media y larga distancia— quedarán paralizados durante 24 horas si no se logra consensuar una oferta salarial superadora antes de esa fecha.

Desde La Fraternidad cuestionan que las propuestas presentadas hasta ahora no compensan la pérdida del poder adquisitivo que vienen arrastrando los trabajadores del sector. El secretario general del gremio, Omar Maturano, señaló que las últimas ofertas no respondieron a las expectativas de los operarios y que la medida de fuerza fue definida tras el fracaso en llegar a un acuerdo durante la última ronda de negociaciones.

Omar Maturano La Fraternidad El sindicato que conduce Omar Maturano anunció un paro para este jueves. El gremio reclama una recomposición salarial y advierte que la medida afectará a los servicios de pasajeros y larga distancia El anuncio se da en un clima de tensión entre los sindicatos del transporte y el Gobierno, en el que otras demandas gremiales, como la discusión por la reforma laboral, también están en la agenda pública. El paro ferroviario podría impactar fuertemente en la movilidad diaria de miles de personas que utilizan el servicio como principal medio de transporte.

La continuidad o suspensión del paro seguirá de cerca la evolución de las negociaciones salariales previstas para las próximas horas, en las que ambas partes, según fuentes gremiales, podrían presentar nuevas propuestas que modifiquen la hoja de ruta de la medida de fuerza.

