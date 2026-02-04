Paro de trenes por 24 horas: cuáles son los transportes alternativos este jueves 5 de febrero

El sindicato ferroviario rechazó el aumento del 1% y reclama una recomposición salarial acorde a la inflación.

El paro de trenes alcanza tanto a los servicios de pasajeros como a los de carga.

Este jueves 5 de febrero habrá un paro general de trenes por 24 horas convocado por el sindicato La Fraternidad . La medida de fuerza surge tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre el Gobierno y las empresas del sector, lo que afectará tantos los servicios de pasajeros como los de carga.

El conflicto se profundizó luego de que la última oferta salarial presentada contemplara una suba del 1% para enero , cifra que el gremio consideró insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La huelga impactará de lleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , donde millones de personas utilizan el tren como principal medio de transporte, y obligará a los usuarios a recurrir a alternativas como colectivos, subtes y vehículos particulares. A continuación, conocé los detalles.

El paro de 24 horas convocado por La Fraternidad tendrá un impacto total en el sistema ferroviario y provocará la suspensión completa de los servicios durante el jueves 5 de febrero.

Según lo informado por el gremio, no circularán los formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros . Esto incluye los trenes que circulan en el AMBA, así como los servicios regionales y de larga distancia. Durante la medida de fuerza no habrá salidas ni arribos programados y se verán interrumpidos todos los recorridos habituales de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y el Tren de la Costa .

La huelga también alcanza a las empresas concesionarias Metrovías S.A., a cargo de la Línea Urquiza, y Ferrovías SAC, que tiene Belgrano Norte.

Tampoco habrá actividad en Belgrano Cargas, con impacto directo en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, lo que podría generar complicaciones adicionales en la logística y transporte de mercaderías.

trenes argentinos.jpg

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, explicó que el conflicto se profundizó luego de que la última oferta salarial incluyera aumentos del 1% para enero y porcentajes similares para los meses siguientes.

“Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% a lo que hace la inflación, y el 18% a los 9 meses para atrás, entre marzo de 2025 y 2026″, detalló en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Sin embargo, el gremio dejó abierta la posibilidad de suspender la medida en caso de que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria o se alcance un acuerdo de último momento.

“Hay varias formas de destrabarlo, pero la solución la tienen que buscar ellos”, consideró y admitió: “No somos optimistas que nos vayan a dar el 18%, pero hay una solución que es firmar diciembre únicamente”.

paro-cgt-transporte-trenes-colectivos-retiro.jpeg Mariano Fuchila

Transportes alternativos para este jueves 5 de febrero

Los colectivos funcionarán con normalidad, aunque se prevé una mayor demanda en los horarios pico de la mañana y la tarde, especialmente en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde zona norte, se recomienda el 60, el 203 y el 365; para trasladarse al oeste, el 57, el 136 y "La Perlita"; mientras que, para La Plata el 129, el 195 y el 197.

En zona sur, se remarca la línea 79. Su recorrido comienza en la estación Constitución y toma la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de Gerli, siguiendo el recorrido del Tren Roca hasta Florencio Varela y San Vicente.

El subte aparece como otra opción para quienes se movilizan dentro de la Capital Federal, pero también podría registrar un incremento significativo de usuarios. En tanto, el uso de autos particulares y aplicaciones de transporte puede generar mayor congestión en las avenidas principales y autopistas.

Desde las autoridades recomiendan, en la medida de lo posible, reprogramar viajes, salir con mayor anticipación y seguir los canales oficiales de información para conocer el estado de los servicios.

Omar Maturano explicó los motivos de paro de trenes

El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano ratificó que el próximo jueves 5 habrá paro de trenes debido a “la falta de seguridad” que presenta el servicio de acuerdo al estado de las vías y las formaciones.

“Hay falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. No sé si será para bajarle el precio como hacen con todos. Además, a nosotros nos pisaron las paritarias y ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, manifestó Maturano en declaraciones a Splendid AM 990.

Omar Maturano La Fraternidad

En la misma línea, indicó que en el momento en que termine la conciliación obligatoria, “verán qué hacen”, pero una vez que llegue marzo, “cuando la gente vuelva a trabajar y los chicos a clases”, realizarán un nuevo paro. “En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%”, agregó.

Para finalizar indicó que “todas las vías están mal” y que, por esa razón, las formaciones tendrán que hacer los recorridos “a 1 kilómetro por hora”. Asimismo, aseguró que los trenes de cargas “descarrilan 3 veces por día” y que se gasta “más en el carrilador que lo que gana el ferrocarril”.

“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.