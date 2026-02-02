Paro de trenes: cuáles serán las líneas afectadas este jueves 5 de febrero

El gremio ferroviario exige una mejora salarial por encima del 1% que se propuso en una reunión con empresas del sector.

La Fraternidad anunció un paro de 24 horas para este jueves 5 de febrero.

La Fraternidad , el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector ferroviario, confirmó un paro de 24 horas para este jueves 5 de febrero .

El conflicto se profundizó luego de que la última oferta salarial presentada contemplara una suba del 1% para enero, cifra que el gremio consideró insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Ante la falta de acuerdo, resolvieron avanzar con la huelga, que afectará a los servicios ferroviarios de pasajeros y de carga en todo el país. Y la medida impactará de lleno en el transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . A continuación, conocé los detalles.

El paro de 24 horas convocado por La Fraternidad tendrá un impacto total en el sistema ferroviario y provocará la suspensión completa de los servicios durante el jueves 5 de febrero.

Según lo informado por el gremio, no circularán los formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros . Esto incluye los trenes que circulan en el AMBA, así como los servicios regionales y de larga distancia. Durante el paro no habrá salidas ni arribos programados y se verán interrumpidos todos los recorridos habituales.

Tampoco habrá actividad en Belgrano Cargas, con impacto directo en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, lo que podría generar complicaciones adicionales en la logística y transporte de mercaderías.

A su vez, el paro alcanzará a las empresas concesionarias Metrovías S.A., a cargo de la Línea Urquiza, y Ferrovías SAC, que tiene Belgrano Norte.

Transportes alternativos

Las líneas de colectivos funcionarán con normalidad, aunque se prevé una mayor demanda en los horarios pico, especialmente en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

El subte aparece como otra opción para quienes se movilizan dentro de la Capital Federal, pero también podría registrar un incremento significativo de usuarios. En tanto, el uso de autos particulares y aplicaciones de transporte puede generar mayor congestión en las avenidas principales y autopistas.

Desde las autoridades recomiendan, en la medida de lo posible, reprogramar viajes, salir con mayor anticipación y seguir los canales oficiales de información para conocer el estado de los servicios.