Paro de trenes: reunión clave entre La Fraternidad y el Gobierno para suspender la medida

El encuentro será este jueves a las 11. El gremio de maquinistas reclama una recomposición salarial y no descarta que Transporte dicte la conciliación obligatoria.

El paro de trenes está previsto para este jueves 5 de febrero.

El gremio ferroviario La Fraternidad mantendrá este jueves una nueva reunión con el Gobierno en busca de destrabar el conflicto salarial y evitar el paro de trenes previsto para el 5 de febrero. El encuentro está convocado para las 11 y, según trascendió, la Secretaría de Transporte podría avanzar con la conciliación obligatoria.

En la última instancia de negociación, las autoridades ofrecieron una recomposición del 1% para los salarios de enero, propuesta que fue rechazada por el sindicato por considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, señaló que el gremio escuchará la nueva propuesta oficial antes de definir si mantiene o levanta la medida de fuerza. “Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar. Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes”, afirmó en declaraciones radiales.

Según explicó el dirigente sindical, los trabajadores ferroviarios perdieron cerca del 40% de su poder adquisitivo desde 2023. Actualmente, un maquinista con diez años de antigüedad percibe alrededor de $1.500.000, mientras que el gremio reclama que el salario mínimo del sector alcance al menos los $2.200.000.

“Desde el año pasado el Gobierno viene pisando las paritarias”, sostuvo Maturano. No obstante, aclaró que, en caso de que Transporte disponga la conciliación obligatoria, el sindicato acatará la medida. “No nos guste o no, la vamos a cumplir”, concluyó.

Paro de trenes por 24 horas: qué líneas se verán afectadas este 5 de febrero Si La Fraternidad no llega a un acuerdo con el Gobierno, este jueves 5 de febrero, los trenes no funcionarán por una medida de fuerza gremial. Las líneas de trenes que no circularán por 24 horas son las siguientes: Línea Mitre

Línea Sarmiento

Línea San Martín

Línea Urquiza

Línea Roca

Línea Belgrano Norte

Línea Belgrano Sur

Tren de la Costa También afectará a los servicios de larga distancia y de carga.

