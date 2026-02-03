Pánico: se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

El vehículo circulaba desde Cosquín. La evacuación fue efectiva y no se registraron fallecidos.

Una situación de alto riesgo se vivió este lunes por la tarde en la localidad de La Calera, en Córdoba , cuando una formación del Tren de las Sierras sufrió un incendio en uno de sus vagones mientras se encontraba en pleno viaje. La evacuación de los pasajeros fue instantánea.

El episodio se produjo cerca de las 20 horas , cuando el tren circulaba desde Cosquín con destino a la ciudad de Córdoba . A pesar del dramatismo del hecho, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad .

De acuerdo al testimonio de Lía , una de las pasajeras, el fuego comenzó cuando la formación estaba ingresando a la estación de La Calera . En cuestión de minutos, el vagón afectado quedó rodeado por las llamas , lo que obligó a activar un protocolo de evacuación inmediata .

Pasajeros, entre ellos músicos que viajaban en la formación , descendieron del tren de manera preventiva. El operativo se desarrolló en medio de momentos de angustia y tensión , aunque con colaboración generalizada entre quienes se encontraban a bordo.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de 120 personas fueron evacuadas sin inconvenientes. Las llamas, según precisaron, alcanzaron parcialmente a otros vagones por cercanía , aunque el avance del fuego fue rápidamente controlado .

Desde el cuerpo de Bomberos informaron que en total 130 personas viajaban en el tren y que todas fueron evacuadas antes de que la situación se agravara. Además, señalaron que cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital local para controles preventivos.

Medios de Córdoba precisaron que una nena fue hospitalizada por inhalación de humo, aunque aclararon que ninguno de los afectados presentó un cuadro de gravedad.

El testimonio de un pasajero

Juan, uno de los pasajeros que viajaba en la formación, habló con El Doce y resumió lo ocurrido con una frase contundente: “Fue una desgracia con mucha suerte”.

“Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasar a mayores”, relató minutos después del incidente.

Incendio tren Córdoba X

Además, explicó que el momento en que se produjo el incendio fue clave para evitar consecuencias más graves: “No fue en más adelante, sino no hubiéramos podido bajar. Yo los ayudé con los matafuegos, pero estaba imposible con lo poco que había”.

La investigación en marcha

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó oficialmente que “alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones” y que “las causas que originaron el incendio son materia de investigación por parte de la fiscalía interviniente”.

Mientras avanzan las pericias para determinar el origen del fuego, el episodio volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad del transporte ferroviario y en la importancia de los protocolos de emergencia para evitar tragedias mayores.