El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de trenes y se frena el paro previsto para este jueves + Seguir en









La Fraternidad reclama recomposición salarial y mayor inversión en el sector. El martes hubo una audiencia sin acuerdo con las empresas del sector.

El paro estaba previsto para el jueves. Mariano Fuchila

El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto de trenes y, de esta forma, evitó que se concretara el paro anunciado para este jueves. La medida rige durante 15 días. El sindicato de La Fraternidad había ratificado la medida luego de que no llegarán a un acuerdo con la parte empresarial y el Gobierno. Reclaman recomposición salarial y mayor inversión en el sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Se intima al sindicato de La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio", informó Capital Humano en un comunicado.

El líder de La Fraternidad, Omar Maturano, había denunciado que “desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60 por ciento del salario de bolsillo". “Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar. Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes”, afirmó antes de la reunión en declaraciones radiales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quién firmó la conciliación obligatoria, había criticado la medida anunciada por La Fraternidad. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

El conflicto de trenes El sindicato de La Fraternidad mantiene desde hace meses dos reclamos centrales: una recomposición salarial urgente y una denuncia por el "estado crítico de la infraestructura ferroviaria". Hasta ahora, ninguno de los puntos tuvo respuestas satisfactorias. Por el contrario, hubo accidentes en el AMBA.

La última propuesta de las empresas Operadora Ferroviaria SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Metrovías SA y Ferroviarias SA Concesionaria consistió en un aumento del 2% para diciembre (por debajo de la inflación del 2,8%) y subas menores para enero, febrero y marzo. El gremio de Maturano la calificó de "burda" e "insuficiente".

Temas Trenes

Paro