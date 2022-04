Calentamiento global: la pesca se verá afectada por el aumento de la temperatura de los océanos

Publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B, la investigación presenta un panorama mixto de la salud de los océanos. No sólo las grandes especies y las pesquerías de importancia comercial se desplazarán fuera de sus áreas de distribución históricas a medida que el clima se calienta, sino que, probablemente no serán tan abundantes incluso en sus nuevas áreas de distribución geográfica.