El Gobierno prepara el terreno para la privatización de los trenes: avanza en 60 obras

La Secretaría de Transporte dio a conocer un listado de mejoras realizadas en las principales líneas ferroviarias con las que buscan mayor seguridad y eficiencia del servicio. El objetivo final es la venta al sector privado.

El traspaso de los trenes al sector privado es uno de los objetivos que persigue el gobierno de Javier Milei.

En el marco de la emergencia ferroviaria, el Gobierno nacional comunicó este viernes que tiene en marcha un total de 60 obras que apuntan a mejorar la seguridad operacional y la eficiencia técnica del sistema con la finalidad de resolver “problemas operativos críticos”. El Ejecutivo que conduce Javier Milei apunta a la privatización del servicio.

Las tareas están orientadas a "mejorar el señalamiento de los trenes, las condiciones de las vías, la repotenciación eléctrica de los servicios y la infraestructura" que, según informaron en un comunicado, se encontraba afectada por un "grave deterioro". "Los trabajos buscan mejorar las condiciones de seguridad del sistema ferroviario nacional que fue encontrado en condiciones históricas de desinversión", señalaron.

El Plan de Acción, efectuado entre Economía junto a las empresas Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, contempla más de 60 obras, pero también comprende "inversión en material rodante" para "eficientizar el sistema con miras a su privatización", informaron desde la Secretaría de Transporte de la Nación.

Emergencia Ferroviaria: las obras de Nación para mejorar el servicio Entre las mejoras, destacaron la puesta en marcha del sistema de Frenado Automático en todas las líneas del AMBA, la renovación de más de 30 kilómetros de vías en las líneas Mitre, Belgrano Norte y otras; el tendido de más de 210 mil metros de cables de señalamiento; la instalación de 83 señales; la habilitación de un nuevo viaducto; y la instalación de 12 máquinas de cambio de vías, entre otras acciones.

El 40% del dinero invertido hasta el momento fue destinado a la compra de material rodante nuevo, repuestos para mantenimientos pesados y a la modernización y ampliación de talleres. Asimismo, el 36% se desembolsó para obras en vías, mientras que un 16% fue a parar a obras de señalamiento. El dinero restante se destinó a otras intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y a la mitigación de riesgos operativos.

"En todos los casos, se trata de infraestructura con muchos años de antigüedad, cuyo deterioro genera demoras y cancelaciones en el servicio. Esta situación es consecuencia de años de desinversión en seguridad operacional, período en el cual los recursos se destinaron a obras superficiales como la colocación de “bancos rojos de género” en lugar de mejorar las condiciones de circulación", informaron desde Transporte. barreras de trenes.webp En lo que respecta al material rodante, un 40% de la inversión se utilizó para la compra y reparación. Según aseguran, el sistema estaba atravesado por "nueve años sin este tipo de inversiones". "En ese marco, se adquirieron tres locomotoras para la Línea San Martín, que arribarán en el primer trimestre de 2026; se concretó un acuerdo para la compra de repuestos destinados a más de 500 coches eléctricos de pasajeros; y se lanzó la adquisición de 43 triplas (150 coches de pasajeros) para los ramales diésel del AMBA", añadieron. El Gobierno trabaja en la renovación del servicio para proceder, en el corto plazo, a su privatización. Desde 2024, la Secretaría de Transporte tiene bajo estudio los pliegos para las futuras licitaciones de las siete líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El plan incluye a cinco líneas que opera la empresa estatal SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) y dos que operan los privados, cuyas concesiones están vencidas con prórrogas. Las líneas que opera SOFSE incluye a los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa. Respecto a las otras líneas administradas por privados, hasta el momento no especificaron de cuáles se trata.

