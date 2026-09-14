Atención titulares de la AUH: el trámite clave en Mi ANSES para seguir cobrando la asignación + Agregar ámbito en









Los beneficiarios deben revisar la información familiar cargada en la plataforma. Un dato incorrecto puede impedir que se acredite la prestación.

Mi ANSES permite consultar vínculos familiares, datos personales, fechas de cobro y el estado de los trámites iniciados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene disponible en Mi ANSES la consulta de los datos personales y familiares que usa para determinar el acceso a distintas prestaciones. Para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), revisar esa información es importante porque los vínculos familiares deben estar correctamente registrados para que el organismo pueda acreditar la prestación.

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La revisión se puede hacer con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma, el titular puede consultar sus datos y verificar la información de sus hijos o hijas. Si existe una inconsistencia, ANSES permite iniciar una gestión para modificar los datos personales o familiares mediante Atención Virtual o de manera presencial en una oficina, sin turno.

ANSES Los errores en los datos registrados que pueden frenar tu cobro Para acceder a la AUH, ANSES establece que los vínculos familiares deben estar acreditados. Esto significa que la información de los hijos debe figurar correctamente en los registros del organismo. Si un nacimiento, una relación familiar o algún dato vinculado al grupo familiar no está actualizado, el titular puede tener que presentar documentación para corregirlo.

El control se realiza desde Mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Ahí se puede comprobar qué información tiene registrada el organismo. Para acreditar o modificar vínculos familiares, ANSES solicita documentación que permita comprobar la relación correspondiente, como partidas de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio o convivencia y DNI del grupo familiar, según el caso.

ANSES La advertencia de ANSES sobre los 60 días de demora en la actualización El plazo de hasta 60 días que informa ANSES corresponde a los trámites vinculados con el medio de cobro de las asignaciones y programas. Los titulares de AUH pueden elegir dónde recibir la prestación desde Mi ANSES. Las alternativas incluyen una cuenta bancaria mediante CBU, una billetera virtual habilitada o una sucursal bancaria. Para hacer el cambio, primero deben tener verificados sus datos de contacto y contar con la Clave de la Seguridad Social.

Una vez solicitado el cambio, ANSES advierte que la modificación puede demorar hasta 60 días. Si una persona realiza esta gestión cerca de la fecha habitual de liquidación, debe tener en cuenta que el nuevo medio elegido no necesariamente queda habilitado inmediatamente. En el caso de los vínculos familiares, el procedimiento es diferente. Si los datos no coinciden con la documentación disponible, el titular debe iniciar la acreditación o modificación correspondiente y presentar los documentos requeridos. ANSES permite gestionar este trámite a través de Atención Virtual y también de forma presencial. ANSES Atención Virtual o presencial: cómo resolver inconsistencias en tu expediente Si la información familiar que aparece en Mi ANSES es incorrecta, el titular puede iniciar una Atención Virtual desde la plataforma. El organismo dispone de una opción específica para solicitar la modificación de datos personales y del grupo familiar. Las partidas que se presenten por este canal deben ser documentos emitidos electrónicamente por los organismos correspondientes. La alternativa presencial también está disponible. ANSES indica que la acreditación de datos personales y familiares puede completarse en una oficina sin turno, con la documentación necesaria para respaldar la modificación solicitada. Fechas confirmadas de liquidación según la terminación del DNI El calendario de septiembre establece las fechas de pago de la AUH de acuerdo con el último número del DNI. El cronograma oficial dispone las acreditaciones entre el 8 y el 21 de septiembre. DNI terminado en 0 : 8 de septiembre

: 8 de septiembre DNI terminado en 1 : 9 de septiembre

: 9 de septiembre DNI terminado en 2 : 10 de septiembre

: 10 de septiembre DNI terminado en 3 : 11 de septiembre

: 11 de septiembre DNI terminado en 4 : 14 de septiembre

: 14 de septiembre DNI terminado en 5 : 15 de septiembre

: 15 de septiembre DNI terminado en 6 : 16 de septiembre

: 16 de septiembre DNI terminado en 7 : 17 de septiembre

: 17 de septiembre DNI terminado en 8 : 18 de septiembre

: 18 de septiembre DNI terminado en 9: 21 de septiembre

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