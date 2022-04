Vive en Canadá, criticó los feriados en Argentina y despertó el debate en Twitter

Canadá.png

Estudia en Toronto, Canadá, en la University of Toronto. “Donde estoy, es la mejor del país. Es la 16 del mundo. Las universidades son todas públicas, pero si no podés pagarla, no venís. Hay becas por mérito, pero no por necesidad. Cubren en general entre el 30 o 40%, muy pocas llegan casi al 100%. Yo tengo tres becas de mérito que se suman, pero no me llega a cubrir el 40% del costo. Ahora tengo que aplicar de nuevo a más. Como Canadá no pide el examen SAT, se fijan mucho más en tus calificaciones”, había explicado en una nota al diario La Nación.