Aumenta el saldo negativo en SUBE: a cuánto llega a partir de febrero

Conocé los detalles de esta herramienta clave para viajar sin crédito, con diferencias según el medio y la región

El saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000 Argentina.Gob.

El inicio de 2026 llegó con aumentos en las tarifas del transporte público. Esta situación plantea tensión sobre el saldo negativo de la tarjeta SUBE, un mecanismo que permite viajar aun cuando no hay dinero disponible en la cuenta. Este sistema se encuentra habilitado en todas las ciudades donde funciona la SUBE y no se limita al Área Metropolitana de Buenos Aires.

El saldo negativo actúa como un margen de emergencia que evita quedar varado ante la falta de carga inmediata, siempre dentro de los límites definidos por cada servicio.

SUBE Qué es el saldo negativo de SUBE El saldo negativo es una herramienta automática del sistema SUBE que habilita el pago de un viaje aun cuando la tarjeta no tiene crédito suficiente. Si el valor del boleto se encuentra dentro del monto permitido, el pasaje se valida sin inconvenientes y la deuda se descuenta en la próxima carga.

Según la información oficial del sistema SUBE, este beneficio se aplica tanto en colectivos de todo el país como en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, con topes definidos que buscan equilibrar la accesibilidad del servicio con el control del sistema de pagos.

Sube débito crédito 3 CABA Tarjeta SUBE: el límite de saldo negativo en febrero 2026 De acuerdo con los datos publicados en el sitio oficial de SUBE, el saldo negativo máximo permitido es de -$1.200 para los colectivos de todo el país y para el subte porteño. En este último caso, además, ya se encuentra habilitado el pago con tarjetas bancarias y billeteras virtuales, una modalidad que comenzó a extenderse también a varias líneas de colectivo.

En el caso de los trenes del AMBA, las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Norte y Sur admiten un saldo negativo de -$650. El ramal Urquiza hace su diferencial con un límite de -$480, monto que será actualizado una vez finalizado el recambio tecnológico de sus molinetes.

