Crimen de Jeremías Monzón: imputaron como partícipe secundaria a la madre de la menor detenida

Nadia Ivonne Juárez fue acusada como partícipe secundaria del asesinato y quedó detenida de manera preventiva. Podría recibir hasta cinco años de prisión.

La madre de Milagros, la joven de 16 años señalada como autora material del crimen, quedó imputada por participación secundaria.

La mamá de Milagros, la adolescente de 16 años detenida por el crimen de Jeremías Monzón , fue imputada este jueves por participación secundaria en el asesinato. Nadia Ivonne Juárez quedó detenida de manera preventiva y podría enfrentar una condena de “ un tercio o la mitad de la pena ” que se le aplique a su hija, presunta autora material del hecho.

“ Si sacás al partícipe secundario, el delito se hubiera cometido igual. Quince años es la mayor pena para la menor, así que hablamos de cinco años para la madre si se mantiene esa acusación ”, informó C5N. En tanto, los otros dos menores involucrados en el crimen no pueden ser imputados debido a que tienen apenas 14 años.

Por otro lado, también se pudo acceder al lugar donde habrían torturado y asesinado a Jeremías, una escena descripta como de terror por los investigadores. Se trata de una fábrica abandonada en el acceso a la ciudad de Santa Fe, donde el joven habría sido llevado engañado por sus futuros asesinos. Según relató un hombre que trabajaba en la zona, el lugar funcionaba como un “aguantadero” y pudo identificar con precisión el cuarto donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con los primeros informes de la policía científica, Jeremías, de 15 años, habría muerto tras recibir más de 20 puñaladas. El sitio donde fue hallado el cuerpo se encontraba rodeado de basura y presentaba manchas de sangre, lo que refuerza la hipótesis de un ataque brutal y prolongado.

La mamá de Jeremías Monzón , el joven de 15 años asesinado a puñaladas por dos adolescentes de 14 años, explicó la difícil situación que atraviesa luego del crimen, por el cual hay una persona detenida.

En una entrevista con C5N, Romina señaló que "Muchas veces uno piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso".

“Jeremías vivía con mis papás, tenía una custodia compartida, ese día me avisan que no había llegado, me preguntan si había pasado por mi departamento, ya eran las 9 de la noche y él siempre llegaba antes de las 8, me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cinco días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a la ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

“A la mañana siguiente -continuó la madre- ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban llegando de dónde podía estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "no poder reconocerlo en la morgue fue terrible, nunca ví un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso, tenerlo luego en la casa de velatorios hizo que todo fuese real".

Por este caso fue acusada y detenida, el 23 de diciembre, una joven de 16 años, justo un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón.