Crimen de Jeremías Monzón: investigan quién divulgó el video del asesinato

Hace poco menos de una semana, se difundió un video que generó alto impacto social, donde se observa a los atacantes junto con el adolescente, a quien amenazaron, insultaron y apuñalaron hasta su muerte.

Una investigación paralela se inició en la causa por el brutal crimen de Jeremías Monzón , el adolescente asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe por menores, para constatar cómo y quién difundió el video del asesinato.

Ezequiel Hernández , a cargo de la fiscalía de Violencia Institucional, lleva a cabo la pesquisa que busca saber los responsables de la divulgación del video por redes sociales y grupos de WhatsApp del momento en el que los tres menores, dos de ellos punibles, mataron de varias puñaladas a Monzón.

En el video, que generó alto impacto social, se observa a los atacantes dentro de un depósito abandonado frente al Estadio de Colón de Santa Fe junto con el adolescente, a quien amenazaron, insultaron y apuñalaron hasta su muerte.

En medio de la conmoción por el caso y la crueldad con la que se cometió, familiares y amigos juntan firmas para que se conozca la Ley Jeremías, que busca reducir a 12 años la edad de imputabilidad.

Actualmente hay cinco personas implicadas en el caso , una de ellas es la novia de la víctima, quien se encuentra acusada del asesinato, mientras que también hay dos menores de 14 años, ambos punibles, la mamá de la adolescente y el hermano de uno de los chicos.

Caso Jeremías Monzón: quienes son los detenidos

En las últimas horas un familiar de uno de los acusados se presentó ante la Justicia tras ser denunciado por amenazas. Se trata de Maximiliano U., medio hermano de uno de los sospechosos del homicidio, quien era intensamente buscado por amedrentar a un amigo de la víctima a través de mensajes privados en Instagram, según informaron fuentes judiciales y medios locales.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría enviado frases intimidatorias como “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “¿querés que te rompa la cabeza?” y “te re cago a balazos”, lo que motivó que el damnificado, un joven de 21 años, radicara una presentación formal en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Así, el hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “amenaza simple”. Por otro lado, fueron detenidas la joven de 16 años, acusada del asesinato de Monzón, y su madre.

La acusada, de 16 años, fue encontrada y detenida el 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón, en el hogar asistencial “Casa de Juan Diego”, en la ciudad de Santa Fe cuando se encontraba junto a su madre. También fueron imputados otros dos adolescentes de 14 años, que fueron restituidos a sus familias y están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.

El asesinato de Jeremías Monzón

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente. La principal sospechosa y la víctima iban a entablar el primer contacto personal el mismo 18 de diciembre. Para ello, Monzón viajó desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven.