ANAC habilitó un nuevo esquema de examinadores para agilizar la emisión de licencias aeronáuticas

La medida permite que examinadores autorizados realicen evaluaciones teóricas y de vuelo, reduciendo demoras y burocracia en el otorgamiento de licencias y habilitaciones para pilotos en todo el país.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de la agenda de desregulación y modernización del sistema aeronáutico.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó un nuevo marco normativo para la designación y actuación de Examinadores de Conocimientos y de Vuelo, con el objetivo de modernizar el sistema de evaluaciones requerido para la obtención de licencias y habilitaciones aeronáuticas.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 75/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta la figura del Examinador de Vuelo prevista en la Parte 61 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC). Estos examinadores actuarán como autoridad delegada de la ANAC para realizar pruebas de pericia y verificaciones de competencia.

Qué establece el nuevo esquema Con el nuevo esquema, los exámenes ya no dependerán exclusivamente de inspectores del organismo, sino que podrán ser tomados por examinadores autorizados, lo que introduce mayor flexibilidad operativa, reduce los tiempos de espera y descomprime el sistema para pilotos y postulantes.

Desde el Gobierno señalaron que el cambio permitirá agilizar el crecimiento del sector aéreo, alineando el proceso con estándares internacionales, al tiempo que libera recursos de la ANAC para concentrarse en su función central de seguridad operacional y control posterior.

La resolución también aprueba el Curso Básico de Examinadores y establece procedimientos claros para la designación de examinadores y la tramitación de evaluaciones, con el objetivo de garantizar idoneidad técnica, seguridad y supervisión por parte de la autoridad aeronáutica.

Otro aspecto destacado es el impacto federal de la medida: la habilitación de examinadores radicados en distintas provincias permitirá que los exámenes se realicen en el lugar de residencia o cercanía de los interesados, reduciendo costos de traslado y facilitando el acceso a las evaluaciones. “El crecimiento récord de la aviación en la Argentina exige un sistema regulatorio ágil y moderno. Con la Resolución 75/2026 damos un paso clave al transformar el proceso de otorgamiento de licencias aeronáuticas, reduciendo demoras innecesarias y alineando al país con estándares internacionales, sin resignar control ni seguridad operacional”, afirmó el ministro de Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Temas ANAC

aeronáuticos