El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo se encamina hacia el alta

Fabián Grillo habló del estado de salud del fotorreportero y apuntó duramente contra el Gobierno. Aseguró que el ataque fue intencional.

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo , aseguró que su hijo mostró una mejora sostenida en su estado de salud y que se encuentra “camino al alta”. Al mismo tiempo, lanzó duras críticas contra el accionar del Gobierno y, en particular, contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich , a quien acusó de impulsar una “construcción de mentiras” para justificar el operativo represivo en el que el joven resultó gravemente herido .

En declaraciones públicas, Grillo sostuvo que las versiones oficiales se modificaron de manera constante desde el primer momento. “Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido , después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, afirmó.

El padre del fotógrafo también puso en duda los argumentos vinculados al supuesto secuestro de armas durante el operativo. “¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay” , remarcó.

En ese sentido, criticó a sectores del periodismo por no profundizar en las inconsistencias del relato oficial . “Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean”, señaló.

Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional ocurridos en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado . Según expresó, en situaciones anteriores también se exageraron supuestas amenazas para justificar la represión. “En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo”, sostuvo.

El padre de Pablo Grillo apuntó contra el Gobierno por el estado de su hijo.

En relación con los dichos de la ministra Bullrich, el padre de Pablo fue categórico al rechazar la idea de que “el fin justifica los medios”. “Eso es lo más grave. Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta, y lo dicen desde un lugar de poder”, expresó en declaraciones al programa Mañanas Argentinas por C5N.

Avances en la causa judicial

En cuanto al plano judicial, Grillo confirmó que la evolución médica de su hijo permitió que pueda incorporarse formalmente como querellante en la causa. “La evolución es muy buena, estamos cada vez más cerca del alta. Hasta ahora éramos querellantes nosotros como familia, pero ahora él está en condiciones de firmar”, explicó.

Además, señaló que la investigación no solo apuntó al efectivo que efectuó el disparo, identificado como el cabo Guerrero, sino también a los responsables jerárquicos. “Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez. La orden vino del Ministerio de Seguridad, no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos”, sostuvo, y consideró que la ministra “se autoinvolucra” cada vez que intenta justificar el accionar de las fuerzas.

Por último, Fabián Grillo destacó que el episodio se esclareció rápidamente gracias al trabajo de periodistas, fotógrafos y registros audiovisuales. “Esto lo vimos todos en vivo. El que quiso ver, lo vio. Sin embargo, el Gobierno nos dijo que lo que veíamos no era cierto. Eso es lo más peligroso”, concluyó.