El momento de la explosión de la fábrica en San Fernando que movilizó a todos los servicios de emergencia + Seguir en









Sucedió en la calle Brandsen al 800. Una cámara de seguridad registró el momento exacto del siniestro.

Incendio en la calle Brandsen al 800, en la localidad de San Fernando.

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que explotó una fábrica de productos químicos llamada Otowil en la localidad bonaerense de San Fernando. El impacto se sintió a varias cuadras a la redonda, hasta alcanzar el vecino partido de Tigre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El incendio se registró a la 1:30 de la madrugada en un inmueble ubicado en la calle Brandsen al 800. La onda expansiva derribó una de las paredes frontales del lugar y las llamas comenzaron a crecer rápidamente, alimentadas por los productos químicos. Si bien no se registraron heridos, el fuego alcanzó algunos vehículos estacionados en las inmediaciones.

Momento de la explosión en la fábrica en San Fernando: el video incendio San Fernando 2 La cámara de seguridad que registró el incendio en San Fernando. Un vecino llamado Sebastián relató el momento en el que escuchó la explosión: “Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”.

De acuerdo a las casas cercanas, volaron objetos, se rompieron cristales. Mientras que, en la calle Alvear, a cinco cuadras del epicentro, los vecinos vieron cómo tachos encendidos lanzados por la onda expansiva provocaban focos secundarios de incendio.

incendio en san fernardo Incendio en San Fernando. Más de 10 dotaciones de bomberos, provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, llegaron tuvieron que combatir el fuego. Así mismo, el corte preventivo del suministro eléctrico dejó a los vecinos de al menos 15 manzanas sin luz.