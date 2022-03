Expertos logran frenar el avance del cáncer de mama en el 75,8% de los casos graves

Los resultados fueron presentados en el congreso virtual de la European Society for Medical Oncology (ESMO) en septiembre de 2021 y el ensayo clínico -llamado DESTINY Breat-03- ya fue publicado en el The New England Journal of Medicine.

Los investigadores compararon los resultados de trastuzumab deruxtecan en 524 pacientes con cáncer de mama HER2-positivo metastásicas con aquellas que solo habían recibido un tratamiento estándar contra la enfermedad.

Los resultados arrojaron que el trastuzumab deruxtecan logró frenar el avance del cáncer de mama HER2-positivo en un 75,8% de las pacientes al año de tratamiento. En cambio, los tratamientos estándar solo lo conseguían en un 34,1%.

Además, revelaron que solo un 1% de las pacientes no respondió al tratamiento con el fármaco, mientras que el 80% mostró una reducción del tumor del 50%. En el 16% de las pacientes que habían tomado la nueva medicación, el tumor había desaparecido.

Javier Cortés, investigador del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y autor principal del estudio, señaló: “Este es el medicamento que ha logrado en un ensayo clínico de cáncer de mama los mejores resultados nunca vistos y estamos seguros de que supondrá un cambio en el paradigma del tratamiento de estas pacientes”.

Según precisó, este medicamento hace que el anticuerpo se una a las células tumorales e introduzca en ellas la quimioterapia, por lo que es mucho más potente que otros tratamientos y produce menos efectos adversos.

“Una vez que el fármaco llega al interior de la célula cancerígena, combate el tumor desde dentro gracias a un tipo de quimioterapia oculta (deruxtecan) que las células tumorales no logran detectar. El efecto de esta quimioterapia es tremendamente potente”, aseveró el especialista.

cancer de mama pexels_1200.jpg Un método que predice la agresividad y respuesta al cáncer de mama puede aplicarse a otros 33 tumores. Pexels

“De todos los estudios realizados en pacientes con cáncer de mama, en cualquier estadio y de cualquier subtipo, probablemente nunca ha habido un fármaco que haya demostrado tanto beneficio como este. Creo que son los datos más relevantes, más importantes e impactantes en la historia del cáncer de mama”, añadió.

Cáncer de mama: la importancia de la detección temprana

La Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Cáncer de mama 2021, contratada por Fundación Avon para la Mujer, señaló que el 91% de las 7.000 encuestadas mayores de 16 años en siete países de la región considera que el cáncer de mama es el responsable de la mayor cantidad de muerte en mujeres.

Aun así, el sondeo, que se realizó entre julio y agosto del año pasado en la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, dejó en evidencia que 2 de cada 10 mujeres reconocen que están “poco informadas con respecto a los métodos de detección temprana”.

En toda América, incluyendo EE.UU. y Canadá, más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama anualmente y casi 100.000 mueren por esa causa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).