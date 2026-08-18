"Maté a 17 delincuentes": la historia del jubilado que se convirtió en el "justiciero" de Villa Madero

Un comerciante afirmó haber participado en múltiples episodios armados desde 1992 y sostuvo que siempre actuó en defensa propia. Sus declaraciones reavivan el debate sobre la violencia urbana.

En medio de la preocupación por la inseguridad , un vecino conocido como el “Tano” Nicola brindó un testimonio que generó fuerte impacto.

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En diálogo con Crónica, el jubilado aseguró haber estado involucrado en 17 enfrentamientos con delincuentes a lo largo de más de tres décadas.

El hombre, que afirma vivir desde hace 56 años en el mismo barrio , explicó que todos los episodios ocurrieron en situaciones de intentos de robo contra su vivienda, su comercio o su vehículo. Según su versión, en cada caso intervino en legítima defensa y debió presentarse ante la Justicia para declarar.

Durante la entrevista, Nicola describió la dinámica de esos episodios como situaciones límite donde, según dijo, “no hay tiempo para dudar” . En ese sentido, planteó que las decisiones se toman en cuestión de instantes y que el accionar responde al contexto de riesgo inmediato.

El comerciante sostuvo además que, en su experiencia, los delincuentes actúan con rapidez y sin contemplaciones, lo que —según su mirada— obliga a reaccionar de la misma manera. Sus declaraciones incluyen frases que reflejan una visión extrema de la inseguridad y del enfrentamiento directo.

El comerciante sostuvo además que, en su experiencia, los delincuentes actúan con rapidez y sin contemplaciones, lo que —según su mirada— obliga a reaccionar de la misma manera.

De acuerdo con su propio testimonio, los hechos que protagonizó desde 1992 dejaron un saldo de 17 personas fallecidas, siempre en el marco de situaciones que él describió como ataques armados en su contra o contra su entorno.

Consecuencias físicas y continuidad en el barrio

El propio Nicola relató que también resultó herido en distintos episodios. Indicó haber recibido impactos de bala en la cabeza y en ambas piernas, lo que derivó en una internación prolongada de aproximadamente dos meses.

A pesar de ello, aseguró que nunca consideró abandonar el lugar donde vive y trabaja. Según explicó, mantiene su rutina habitual y continúa vinculado a su actividad comercial.

Otro dato que mencionó es que actualmente no porta un arma de manera permanente, aunque sí conserva una en su lugar de trabajo.

El caso, basado exclusivamente en su testimonio, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad, la justicia por mano propia y los límites de la legítima defensa, temas que generan posiciones encontradas en la sociedad.