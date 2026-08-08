El curioso posteo de Facundo Moyano en las redes sociales a días del episodio con Candela Azariaga

El exdiputado nacional había sido detenido tras correr a su pareja en la madrugada del pasado martes. A pesar de que la joven declaró que no sufrió violencia, la fiscalía mantiene las medidas restrictivas.

Durante la semana, el exdiputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano , fue demorado tras ser visto corriendo a una joven - quien luego sería identificada como su pareja, Candela Arizaga - en el barrio porteño de Belgrano y posteriormente detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad. En medio de la investigación de la Justicia que busca dilucidar lo ocurrido, el dirigente subió un curioso posteo en sus redes sociales donde se lo ve sosteniendo un rosario.

El posteo fue publicado en su cuenta oficial de Instagram el sábado por la madrugada, en medio de una jornada atravesada por la movilización de San Cayetano. La fotografía fue acompañada con un simple emoji que refleja la intención de rezo.

La fiscalía decidió mantener las medidas restrictivas contra Moyano en la causa que investiga presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su pareja, Arizaga.

De esta manera, el exdiputado continuará sin poder acercarse a menos de 300 metros de la joven ni comunicarse con ella por ninguna vía mientras avance la investigación.

La decisión se tomó pese a que Arizaga declaró ante la Justicia que no había sufrido situaciones de violencia por parte de Moyano y solicitó que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo.

El exdiputado continuará sin poder acercarse a menos de 300 metros de la joven.

El abogado del exdiputado, Miguel Molina, había pedido que se dejaran sin efecto las medidas cautelares luego de la declaración de la joven. En su presentación, sostuvo que Arizaga había manifestado en dos oportunidades que mantenía con Moyano un trato “cordial y respetuoso” y que nunca había sido víctima de agresiones físicas o verbales.

Arizaga, de 23 años, amplió su declaración ante la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Saavedra y desligó a Moyano de cualquier responsabilidad por lo ocurrido. Según explicó, atravesó un “brote psicótico” y negó haber sido víctima de violencia.

“Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a tratar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico”, afirmó ante la prensa. También confirmó que pidió que se levante la prohibición de contacto y manifestó su intención de volver a encontrarse con el exdiputado.

La joven sostuvo que el episodio ocurrido durante la madrugada del martes estuvo relacionado con su estado psicológico. “El problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico. Si se fijan en las imágenes, yo huía de todos. Había hasta un policía corriéndome y me asusté”, explicó.

Consultada sobre si había existido un episodio de violencia de género, respondió: “Para nada. De haber sido así, lo hubiera dicho, obviamente”.

Arizaga también señaló que se encuentra bien y que no había podido volver a comunicarse con Moyano debido a la restricción judicial.

“¿Si quiero verlo? Obvio”, respondió ante la consulta sobre si quería reencontrarse con él. Según explicó, ella misma solicitó que se levantara la medida.

Qué ocurrió en el departamento de Facundo Moyano

El episodio se produjo durante la madrugada del martes en el edificio donde vive Moyano, sobre la avenida Del Libertador, en Belgrano. Según el relato del encargado, Nahuel Astrada, el exdiputado salió detrás de Arizaga luego de que la joven abandonara el inmueble con poca ropa.

Ambos fueron interceptados poco después en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Arizaga recibió asistencia del SAME y fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas.

A partir de las circunstancias en las que fue encontrada y de su primera declaración, Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Tras ser indagado, recuperó la libertad, aunque la Justicia dispuso que no pudiera acercarse a menos de 300 metros de Arizaga ni mantener contacto con ella por ningún medio.

El exdiputado negó haber agredido a la joven o haberle impedido abandonar el departamento. En su declaración, sostuvo que ambos mantenían una relación afectiva y que nunca habían protagonizado episodios de violencia física o verbal.