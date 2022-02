L-Gante, tras la denuncia por amenaza de muerte: "Me quieren perjudicar"

Embed

"Me enteré que en la casa del barrio rompieron la reja de afuera y entraron como si yo fuera El Chapo L-Gante", declaró el cantante sobre los allanamientos realizados este jueves y se refirió a los motivos que cree que se esconden detrás de las denuncias: "Yo digo las cosas que pasan y esto es porque el movimiento que genero es grande. Que la cuenten como quieran, mi historia recién está empezando y no me voy a enfocar en la gilada".

Un joven de 21 años denunció que el sábado pasado "L-Gante" lo amenazó de muerte y luego efectuó un disparo de arma de fuego al suelo. En su presentación ante la policía, el denunciante aseguró que su madre, una hermana y una prima también recibieron amenazas por parte del músico cuando intentaron interceder en la pelea.

L-GANTE L-Gante. Télam

Según fuentes policiales, la confrontación se produjo luego de que al músico le comunicaran que ese vecino suyo estuvo la noche anterior trepado en el techo de la casa de su madre, en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, presuntamente con intenciones de robo, hecho que de todas formas no fue denunciado.