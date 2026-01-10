Planificar feriados largos y Carnaval: cómo aprovechar promociones y cuotas en turismo de calidad + Seguir en









Cada vez más viajeros eligen anticiparse para acceder a mejores tarifas, opciones de financiación y préstamos especiales de algunos bancos.

Los Pinos Resort & Spa Termal

En un contexto donde la planificación financiera gana protagonismo en las decisiones de consumo, el turismo no queda al margen. Cada vez más viajeros eligen anticiparse a los feriados largos y al Carnaval para acceder a mejores tarifas, promociones especiales y opciones de financiación en cuotas sin interés, y línea de préstamos especiales de algunos bancos, configuran una combinación clave para sostener el descanso sin desajustar el presupuesto.

Vacaciones planificadas, gasto controlado los pinos.jpg Ubicado en la ciudad de Termas de Rio Hondo, en un entorno natural pensado para el descanso y la recreación, Los Pinos Resort & Spa Termal, el primer establecimiento con servicio “all inclusive” de Argentina, consolida su posicionamiento como una opción eficiente para feriados largos y Carnaval, especialmente para familias y parejas que buscan una experiencia integral. Durante varios años fue elegido por el sitio TripAdvisor como el mejor resort para "vacacionar en familia de Argentina" , es un ícono en la hotelería termense, un paraíso termal de aire y sol , con piscinas, instalaciones deportivas y espacios destinados al relax y confort (30000 m2).Con más de 20 años con el sistema “All Inclusive”, el nivel de servicio es premium de máxima calidad, cuya particularidad es ser elegido por familias y grupos de amigos convirtiéndose en el centro de reunión y reencuentro favorecido por el clima, la hospitalidad y los servicios a disposición de todos quienes se alojan. Diferentes espacios para cada huésped ya sea para los niños y adolescentes son tres los espacios como Pinitos Club, Semillitas Club y Punto Teens respectivamente. Actividades deportivas, lúdicas, dos funciones de cine diarias, espacios de relax ideales para disfrutar un buen libro, o bien para quienes disfruten de un cocktail en el Open Bar, y la tranquilidad de Pacifica, un lugar muy especial exclusivo para adultos. De cara a las fechas de alta demanda, el Resort ofrece promociones anticipadas incluyendo 6 pagos con tarjetas de Banco Galicia y promociones de 3 y 6 cuotas con otros bancos, beneficio por estadías prolongadas con la posibilidad de reservar una estadía con antelación lo que permite congelar las tarifas.

Bariloche: verano patagónico con servicios destacados SHERATON BARILOCHE San Carlos de Bariloche confirma que ya no es solo un destino invernal; en febrero la ciudad despliega su mejor versión estival: lagos navegables, senderos de montaña, playas de agua dulce y una agenda gastronómica en pleno auge. Sheraton Bariloche, es la propuesta destacada y una opción icónica con excelente ubicación frente al lago Nahuel Huapi y acceso directo al Centro Cívico, ideal para quienes quieren explorar la ciudad a pie, disfrutar de su variada oferta gastronómica y combinar actividades al aire libre con confort cinco estrellas. Sheraton Bariloche hotel transforma cada estadía en un viaje memorable. Se trata de una de las propuestas de alojamiento más completas de San Carlos de Bariloche, para familias con niños, parejas, aventureros o viajeros de negocios. Entre los espacios comunes, se destaca el Mineral Spa de Montaña, un oasis de relajación que ofrece piscina interior climatizada, sauna, duchas escocesas, hidroterapia, mini piscinas japonesas en la terraza, y una variedad de tratamientos faciales y corporales. Un espacio abierto a huéspedes, residentes y viajeros que quieran sumar una experiencia de bienestar exclusiva, en uno de los mejores escenarios de Patagonia. La ubicación estratégica, servicios de alta gama y acceso fácil a actividades al aire libre, facilita combinar el confort urbano y naturaleza asegurando que Bariloche sea un destino de verano imperdible para febrero y Carnaval.

Iguazú: naturaleza, agua y relax en clave tropical falls.png Febrero es uno de los meses de mayor impacto visual en las Cataratas del Iguazú: el caudal de agua alcanza su máximo esplendor y el entorno selvático luce en todo su verdor.

El Falls Iguazú Hotel & Spa propone una experiencia que combina selva, descanso y confort, ideal tanto para parejas como para familias. Su spa, piscinas rodeadas de naturaleza, con habitaciones amplias y espacios de relax que permiten equilibrar las excursiones al Parque Nacional con momentos de desconexión total, algo muy valorado en escapadas de Carnaval. La particularidad de contar con senderos y fogón a cielo abierto, incluyendo en la estadía desayuno y cena buffet. CT Experience es la oportunidad de poder elegir alojarse 4 noches abonando 3.