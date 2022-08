Casados con Hijos llega al teatro: precios, fechas y lugar

Los interesados en asistir, lo harán el próximo 5 de enero a las 20.30. En tanto, las entradas están a la venta a partir desde las 10 de la mañana de este miércoles por lo que aún hay fila de espera en el sitio web de Ticketek.

Casados con Hijos.jpg Instagram: @flor_de_p

Casados con Hijos: qué precios tendrán las entradas

Platea Platino : $10.000

: $10.000 Platea Oro: $10.000

$10.000 Platea Plata : $10.000

: $10.000 Platea Bronce : $8.000

: $8.000 Super Pullman : $8.000 (fila 1 a 5)

: $8.000 (fila 1 a 5) Platea Bronce lateral : $6.000

: $6.000 Super Pullman: $6.000 (fila 6 a 10)

Cuántas funciones habrá en 2023

Por el momento, según informaron, habrá siete funciones habilitadas. El primer día habrá una sola, mientras que a partir del segundo se realizarán dos.

Por su parte, el espectáculo contará con una modificación ante la salida de Érica Rivas. La actriz será reemplazada por Jorgelina Aruzzi, que interpretará a Azucena, un nuevo personaje.

Casados con hijos (1).jpg

Por qué Érica Rivas no estará en la obra

“Me echaron por romper las pelotas”, dijo Rivas hace un tiempo. Asimismo, acusó al director de tratarla de "feminazi" por pedir algunas modificaciones en los diálogos, ya que los consideraba machistas.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo.

Acto seguido, dio algunos detalles de las frases incómodas que se encontró en los libretos: “No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”.