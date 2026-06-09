Córdoba: encontraron sana y salva a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Colonia Caroya

La menor había sido vista por última vez al salir de la escuela. La Fiscalía de Jesús María brindará detalles sobre el caso.

El operativo de búsqueda en Colonia Caroya incluyó rastrillajes, móviles policiales, bomberos, unidades especiales y la asistencia de un helicóptero.

Tras varias horas de búsqueda e incertidumbre en Colonia Caroya, Córdoba, las autoridades provinciales confirmaron este martes que fue encontrada sana y salva la adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el lunes al mediodía.

Se trata de la niña L. , quien había sido vista por última vez luego de retirarse de su escuela. A partir de la denuncia realizada por su madre, se activó un amplio operativo con rastrillajes preventivos en la localidad y zonas cercanas.

La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , quien llevó tranquilidad a la comunidad y adelantó que la Fiscalía de Jesús María será la encargada de brindar los detalles correspondientes sobre la causa.

“La encontramos sana y salva” , contó el funcionario, quien agradeció a todos los que participaron del operativo y a la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María . Minutos antes de la conferencia de prensa, además, precisó que la adolescente estaba en Jesús María y reveló: “Yo mismo le di la noticia personalmente a la mamá” .

Quinteros también informó que la menor fue trasladada a un centro de salud para la realización de controles médicos de rutina , con el objetivo de evaluar su estado general tras haber permanecido desaparecida durante más de 24 horas.

Encontraron sana y salva a la niña en Colonia Caroya

El caso había motivado la activación del Alerta Sofía, luego de que pasaran más de 24 horas sin información sobre el paradero de la adolescente. Desde entonces, distintas áreas provinciales y nacionales participaron de las tareas para intentar reconstruir sus movimientos.

Durante el operativo trabajaron efectivos de la Departamental Colón, personal de Bomberos, integrantes del DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la Dirección General de Investigaciones Criminales y la Policía de Córdoba.

Quinteros agradeció el trabajo de las fuerzas intervinientes y también destacó la colaboración de la comunidad, que se mantuvo atenta a la búsqueda desde el inicio del caso.

La búsqueda había comenzado tras la denuncia de su madre

La adolescente había sido vista por última vez alrededor del mediodía del lunes, tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris. Según la información conocida durante la búsqueda, vestía una campera azul marino, pantalón de jean, zapatillas blancas y llevaba una mochila negra.

Con esos datos, las autoridades desplegaron rastrillajes en distintos sectores de Colonia Caroya y localidades cercanas. El operativo incluyó móviles policiales, personal especializado y la asistencia de un helicóptero para ampliar el área de búsqueda.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Guillermo Monti, quien coordinó las medidas judiciales y policiales. Con la aparición de la menor sana y salva, las autoridades dieron por finalizada la búsqueda, aunque se esperan precisiones oficiales sobre las circunstancias del hallazgo.