La noticia se conoció a través de un comunicado de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que impulsa la investigación como querellante.

Masacre de San Patricio: Rafecas llamó a indagatoria a cuatro policías federales por el asesinato de curas palotinos en la dictadura.

La causa de la Masacre de San Patricio del 4 de julio de 1976 avanza tras casi 50 años. Este martes el juez federal Daniel Rafecas llamó a indagatoria a cuatro integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) , acusados de haber liberado la zona para que otros integrantes de esa misma fuerza entraran a la parroquia y asesinaran a tres sacerdotes y dos seminaristas en la iglesia de San Patricio.

La noticia se conoció a través de un comunicado de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia , que impulsa la investigación como querellante. A mediados del año pasado, la organización había pedido la indagatoria del ex juez Guillermo Rivarla y 10 ex policías involucrados, de los que por ahora el juez convocó a 4.

Los acusados son el exoficial ayudante Miguel Ángel Romano , del sargento Atilio Edgardo Juárez , del agente Serafin Losada y del oficial principal Héctor Roberto Olivetto . “Todos ellos sospechados de haber liberado la zona para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen y, en el caso puntual de Olivetto, de encubrir con posterioridad el hecho, dado que la mencionada seccional tuvo a su cargo las actuaciones policiales requeridas por el sumario de instrucción”, señaló la organización.

#Comunicado Llamado a ingadatoria de cuatro efectivos de la Policía Federal implicados en la Masacre de San Patricio pic.twitter.com/r24sXLkxba

El colectivo de derechos humanos afirmaron que "representa un paso significativo para el avance de la investigación”. Si bien, durante años la causa se investigó como parte de la megacausa ESMA, desde 2022 el expediente se encuentra en manos de Rafecas a partir de las pruebas que apuntan a que se trató de una represalia de la Policía Federal por la explosión en el edificio de Coordinación Federal dos días antes, el 2 de julio de 1976.

Cómo fue la Masacre de San Patricio

En la madrugada del 4 de julio de 1976, Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron asesinados.

Dentro de la iglesia, donde hallaron los cuerpos acribillados, había pintadas que ya vinculaban el crimen con Coordinación Federal. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, decía un mensaje. Y el otro: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (NdR: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)”.

Un móvil de la comisaría 37 a cargo de Romano acudió ante un llamado de vecinos de la parroquia que habían visto dos vehículos sospechosos en la cuadra esa madrugada. Los policías habrían identificado a los miembros de la patota que se encontraban en dos autos Peugeot 504 a la espera de los sacerdotes y luego advirtieron a los vecinos que no salieran de sus casas si escuchaban disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”.

Las indagatorias se llevarán adelante a fines de junio, pocos días antes de que se llegue al 50º aniversario del crimen. “Esta noticia alimenta la esperanza de que el mayor ataque cometido contra la Iglesia católica en Argentina no permanezca impune”, señalaron Palotinos por la Memoria.