Autorizaron la cremación de los restos del Indio Solari

La novedad fue confirmada por la Fiscalía General de Morón, que informó los últimos avances vinculados al tratamiento de los restos del histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años.

El juez de Garantías Jorge Rodríguez autorizó este martes la cremación de los restos del Indio Solari , que se realizará luego de un breve responso en el Cementerio Municipal de Lanús.

La novedad fue confirmada por la Fiscalía General de Morón , que informó los últimos avances vinculados al tratamiento de los restos del histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años.

Según trascendió, familiares y allegados participaron de una ceremonia privada e íntima que se llevó a cabo este martes a las 16.30 en el cementerio del municipio bonaerense. El encuentro se realizó antes de la cremación y contó únicamente con la presencia del círculo más cercano del músico.

La novedad fue confirmada por la Fiscalía General de Morón, que informó los últimos avances vinculados al tratamiento de los restos del histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años.

La despedida en Lanús se produjo días después del multitudinario velatorio realizado en Avellaneda , donde miles de seguidores se acercaron para darle el último adiós al artista. La ceremonia se extendió durante cerca de 18 horas y reunió a una multitud que llegó desde distintos puntos del país.

Proponen cambiar el nombre a la calle donde vivió el Indio Solari en la Plata en los '60

El músico puede quedar inmortalizado en las calles de La Plata, ya que se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para poner su nombre a la calle donde vivió en los años 60.

La iniciativa ingresó este martes en el recinto municipal de la capital de la Provincia de Buenos Aires, de la mano de los ediles Omar Recavarren y Pablo Poggio, del bloque Fuerza Patria.

El propósito de la ordenanza es que un tramo estratégico de la calle 41 se llame como el líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. El líder de rock nacional vivió en el número 631 de la calle 41, entre 7 y 8, durante las décadas de 1960 y 1970.