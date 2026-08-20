Caso Facundo Moyano: declararon dos médicas que atendieron a Candela Arizaga + Agregar ámbito en









Se trata de una del SAME que asistió a la influencer y de otra legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad. También se espera la declaración de una empleada doméstica.

Se trata de dos profesionales del SAME y de la División Legal de la Ciudad.

Dos médicas que atendieron a la modelo Candela Arizaga, la novia del exdiputado Facundo Moyano, declararon ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires A la vez, la joven ampliará su testimonio el próximo lunes 24 de agosto.

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Se trata de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la influencer en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

Caso Facundo Moyano: declararon dos médicas que atendieron a Candela Arizaga, que volverá a comparecer En tanto, Arizaga volverá a comparecer en la investigación el lunes próximo a las 9 de la mañana mientras este martes se presentaron tres policías, quienes tuvieron diversos roles a lo largo de las primeras horas de investigación. Se trata del inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad, Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

También se aguarda a que este jueves declare Miriam Josefina García, la empleada doméstica de Moyano, quien asistió al departamento después de lo ocurrido, y una médica del hospital Pirovano.

En tanto, Arizaga volverá a comparecer en la investigación el lunes próximo a las 9 de la mañana. Mariano Fuchila Candela Arizaga respondió a las críticas por sus viajes con Facundo Moyano: "No tengo la culpa de que elijan mal a sus novios" Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir una fotografía junto a Facundo Moyano durante un viaje a París y responder a los cuestionamientos que recibió por sus reiteradas estadías en el exterior.

La modelo retomó una intensa actividad en las redes sociales después del escandaloso episodio que protagonizó junto al sindicalista. En esta oportunidad, utilizó su cuenta de Instagram para contestar las críticas y publicó una imagen de ambos en Disneyland Paris. En la fotografía, Arizaga apareció sonriente en las escalinatas ubicadas cerca del ingreso al reconocido parque de diversiones, mientras Moyano la abrazó por detrás y también posó frente a la cámara.