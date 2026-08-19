Se conoció el parte médico de Nadia Beller: heridas múltiples y embarazo de cinco semanas

La Clínica de las Américas informó que permanece estable, luego del ataque por el cual debió ser operada de urgencia. Mientras tanto, Fernando Cerimedo se encuentra detenido e imputado por tentativa de femicidio.

La Clínica de las Américas difundió un parte sobre el estado de salud de Nadia Beller , quien permanece internada en Bolivia luego de recibir múltiples disparos en Santa Cruz de la Sierra . El informe detalla las lesiones que sufrió, la intervención quirúrgica a la que fue sometida y su evolución posterior.

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De acuerdo con el documento, la mujer de 33 años ingresó este martes al centro médico tras ser trasladada en ambulancia, acompañada por personal sanitario y efectivos policiales. Al llegar fue evaluada por los servicios de Ginecología, Cirugía de Tórax y Traumatología .

Los médicos constataron que presentaba heridas múltiples provocadas por proyectiles de arma de fuego , con lesiones en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo . También sufrió una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho , además de una herida en la zona supraclavicular izquierda.

Los estudios radiográficos detectaron una fractura en el tercio proximal del húmero derecho, con desplazamiento del segmento distal y presencia de esquirlas metálicas en los tejidos blandos . También se encontró un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha, aunque sin signos de penetración ni lesión torácica evidente.

En paralelo, se identificó una herida por proyectil en la región supraclavicular izquierda, sin compromiso óseo. La ecografía abdominal no mostró lesiones en los órganos intraabdominales ni presencia de líquido libre , según informó el establecimiento.

Las lesiones incluyen compromiso de mama derecha, brazo y cuello, además de una fractura expuesta de húmero derecho.

Ante la gravedad de las heridas, Beller debió ser sometida a una cirugía de emergencia. Durante el procedimiento se realizó la reducción y osteosíntesis de la fractura expuesta del húmero derecho, con una placa tipo Phylos larga y clavijas provisionales. Además, los médicos retiraron quirúrgicamente dos cuerpos extraños correspondientes a esquirlas de proyectil.

Una vez finalizada la operación, la paciente fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva, donde quedó bajo observación durante el período postoperatorio.

La situación de Beller y su embarazo

El parte también confirmó que Beller está embarazada de aproximadamente cinco semanas. La mujer ya había asegurado públicamente que esperaba un hijo y había señalado que el padre era Fernando Cerimedo.

Durante su permanencia en terapia intensiva, Beller se mantuvo lúcida y sin signos de foco neurológico evidente. La clínica señaló que presenta ansiedad vinculada con el episodio y la hospitalización, pero que su evolución general es favorable.

En cuanto a su estado hemodinámico, permanece estable, con ritmo sinusal y adecuada perfusión periférica, sin necesidad de recibir medicación vasoactiva. Desde el punto de vista respiratorio, respira espontáneamente, sin requerimiento de oxígeno suplementario y sin signos clínicos de insuficiencia respiratoria.

La paciente continúa con dolor derivado de la intervención quirúrgica, por lo que recibe tratamiento analgésico y permanece bajo controles médicos.

El equipo médico indicó además que el abdomen se encuentra depresible y sin dolor, sin signos de irritación peritoneal ni indicios de lesiones internas. Las heridas quirúrgicas y traumáticas continúan bajo vigilancia, sin signos actuales de infección.

Según la Clínica de las Américas, si la evolución continúa de manera favorable, Beller podría recibir el alta en un plazo aproximado de 24 a 48 horas.

El parte médico se conoció luego de que Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusara a Beller de haber protagonizado un supuesto "autoatentado". La mujer había resultado herida durante un episodio ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, mientras avanza la investigación judicial sobre lo sucedido.