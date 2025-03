Caso Liam Payne: apelaron los sobreseimientos de tres imputados

El Ministerio Público Fiscal recurrió tanto ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional como ante la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero los sobreseimientos de tres de los imputados en el marco de la causa en la que se investiga la muerte y el suministro de estupefacientes a Liam Payne , ex integrante de One Direction.

En el caso del empresario argentino-estadounidense considerado por el MPF como el "manager" o "representante" del damnificado, la jueza Bruniard también lo sobreseyó, por el delito de "facilitación y suministro de estupefacientes".

La causa tiene otros dos imputados -un empleado del hotel Casa Sur Palermo identificado por sus iniciales E.D.P. y un camarero a quien el músico conoció en el barrio de Puerto Madero, B.N.P.- con procesamiento y prisión preventiva confirmados, por el delito de "suministro de estupefacientes", contemplado en el artículo 5 inciso "e" de la Ley N°23.737 de Estupefacientes y que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión.

Según la investigación, cada uno de ellos le proveyó cocaína a Liam en dos oportunidades durante su estadía en el hotel, y el único dinero que el músico pudo conseguir para ello fue el provisto por el presunto manager.

liam payne.webp Liam Payne, llevado a rastras por personal del hotel CasaSur: imagen de cámaras de seguridad

Por otro lado, la Fiscalía enumeró tres discos rígidos secuestrados de la recepción del hotel Casa Sur Palermo, la computadora personal de Payne, y los celulares del propio imputado R.L.N., los de la pareja de éste, que figuraba como asistente de manager, y el de otra persona que hospedó a Payne los días anteriores a su llegada al hotel y que, de acuerdo a la investigación, está mencionado en un mensaje sobre un pedido de estupefacientes.

En cuanto a la situación del R.L.N quien era su amigo, pero que para el MPF actuó como su "representante" durante su visita en Argentina, Gaset afirmó: "Si bien la Sala refirió que no se explicó acabadamente el rol que aquél habría tenido en relación a Payne, los deberes que de ello se derivan y cuál fue la conducta que dejó de hacer y que hubiera evitado el resultado, la realidad es que ello no sólo fue señalado en reiteradas oportunidades, sino que se indicaron pruebas para sustentarlo; las cuales no fueron valoradas por la Cámara al momento de resolver o fueron analizadas de forma incorrecta".

La gerenta del hotel G.A.M. y al jefe de recepción E.R.G., Gaset argumentó que "también se omitió la consideración de prueba importante a los efectos de dilucidar su responsabilidad".

Así, el fiscal transcribió la grabación de la llamada al 911 realizada desde el hotel en los instantes previos a la caída de Payne, donde el propio E.R.G. pide auxilio porque reconoce ante la operadora el peligro que significaba el balcón para el músico en el estado de intoxicación en el que se encontraba.

"Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. (.) Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos con un poco de temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida", dijo un testigo en su momento.

Así como la Cámara confirmó los procesamientos de otros dos imputados por el suministro de estupefaciente a título "oneroso", Madrea se preguntó: "¿De dónde sacó el dinero Liam Payne para comprar los estupefacientes si no es el dinero aportado por N.?".

El fiscal transcribió una serie de mensajes entre Payne y R.L.N. en los que el músico pide drogas o dinero para ellas y según el, "hablan de un proceder cuanto menos de directa colaboración y facilitador por parte de N. frente al acceso a estupefacientes que en modo alguno puede soslayarse a la hora de resolver su situación procesal".

Los jueces Horacio Días, Daniel Morin y Eugenio Sarrabayrouse coincidieron con los argumentos expuestos por la fiscalía y por los jueces de la instancia anterior para confirmar el rechazo de la excarcelación solicitada.