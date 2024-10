Caso Loan: se quebró Laudelina Peña y le envió una carta a la jueza

"Como se me ataca continuamente, no estoy en condiciones de declarar", afirma en la carta.

Qué dice la carta de Laudelina Peña a la jueza

Entre las líneas, Laudelina afirma: "Me encuentro muy mal psicológicamente, con la esperanza todos los días de que Loan aparezca. Como se me ataca continuamente, ya no quiero vivir este calvario. No estoy en condiciones de declarar". También continuó: "Prometo por la vida de Loan y mis hijos que gritaré mi inocencia hasta el último segundo de mi vida".