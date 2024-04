Caso Vélez: revelaron imágenes de dos jugadores en el hotel luego del presunto abuso sexual

La denuncia implica a cuatro futbolistas de Vélez. A los ya nombrados se le suman el arquero Sebastián Sosa y el delantero Abiel Osorio.

Según las declaraciones de la víctima y las pruebas del caso, Sosa se comunicó con la denunciante y la invitó a "tomar algo" en la habitación del hotel, luego del partido disputado entre Velez y Atlético Tucumán, el pasado 2 de marzo, en la provincia de Tucumán. Luego de una charla por WhatsApp - en la que la víctima advirtió que no había problema con la presencia de otros compañeros de Sosa mientras que estos "no se desubiquen" - la joven periodista arribó al hotel y se dirigió directamente a la habitación 407 donde se encontraban los jugadores.

En su declaración, la periodista detalló: "Me ofrecieron dos latas de cerveza y luego me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí".

A partir de allí, el relato de la víctima sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente. No obstante, los chats con el arquero uruguayo siguieron luego del hecho y se filtraron en los últimos días.

En ellos, la periodista le escribió a Sosa: "Conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Bobadilla) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon".

Cómo continúa el proceso judicial del caso Vélez

Florentín Cufré y Osorio cumplen prisión domiciliaria en Tucumán a la espera del avance de la causa judicial, mientras que Sosa aguardará el proceso en libertad condicional. El arquero, que había quedado imputado como partícipe secundario en la denuncia por abuso sexual contra otros tres futbolistas del plantel, podrá volver a su domicilio tras abonar el pago de una caución de $50 millones.

Sin embargo, Sosa deberá presentarse cada 15 días en Tucumán y tendrá prohibición para salir del país por 90 días hasta ser juzgado. Una vez en libertad el arquero aseguró que confía "plenamente" en la Justicia de Tucumán para esclarecer el caso.

Sobre los otros involucrados en el caso, luego de una audiencia que duró casi cinco horas, la jueza Laura Julieta Casas confirmó que los tres futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual seguirán con arresto domiciliario.

Después de haber recibido el fallo de impugnación, los futbolistas de Vélez alquilaron una vivienda en un lujoso barrio cerrado en cercanías de la capital de Tucumán, donde cohabitarán, por lo menos, durante los próximos tres meses. Allí, esperarán el avance de la investigación y la sentencia de la causa.