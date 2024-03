Causa de abuso sexual en Vélez: uno de los futbolistas acusados se fugó a Paraguay

Los cuatro implicados son Sebastián Sosa, acusado como partícipe, Abriel Osorio, Braian Cufré y José Florentín , quienes son acusados de violar a la joven periodista que aseguró que no estaba consciente de lo que ocurría. Ahora, se espera que al menos dos de los futbolistas estén presentes el lunes en la Cámara Gessell, al igual que sus abogados y el de la víctima.

Causa de abuso sexual en Vélez: los chats filtrados

En los últimos días, se filtraron las conversaciones que mantuvo la víctima con el arquero de Vélez Sebastián Sosa antes y después del presunto abuso sexual.

En los chats la joven desligó de responsabilidad al jugador de Vélez y expresó: "Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde". Sin embargo, denunció lo que ocurrió con los otros tres implicados cuando ella estaba "totalmente perdida".

"Me levanté y me cayó sangre por los tobillos, tuve que ducharme", relató la denunciante, quien asegura que tras compartir unos tragos de cerveza o fernet con el grupo, se sintió mareada y fue abusada sexualmente.