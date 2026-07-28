Murió un turista neerlandés tras el accidente de una embarcación en las Cataratas del Iguazú + Agregar ámbito en









El vuelco de la lancha desencadenó un intenso despliegue de salvamento en la zona turística. Las fuerzas de seguridad investigan los motivos del hecho.

Un turista neerlandés perdió la vida este martes luego de que se diera vuelta la lancha en la que realizaba la excursión Macuco Safari sobre el río Iguazú.

Un trágico vuelco de una embarcación de la excursión Macuco Safari en el río Iguazú dejó como saldo la muerte de un turista neerlandés. El hecho ocurrió este martes dentro del Parque Nacional do Iguaçu, en Foz do Iguaçu, del lado brasileño de las Cataratas, cuando el bote que trasladaba a un grupo de seis visitantes procedentes de los Países Bajos dio vuelta de campana, lo que desencadenó una respuesta de emergencia inmediata.

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El despliegue de rescate movilizó en minutos a efectivos del Cuerpo de Bomberos, rescatistas del propio complejo náutico y guardaparques de la reserva natural. Tras ser sacados del agua, los sobrevivientes recibieron asistencia médica en el lugar y fueron derivados a centros de salud locales.

Al menos dos de los afectados ingresaron en condición estable al Hospital Municipal Padre Germano Lauck; uno de ellos descendió del vehículo sanitario por sus propios medios, mientras que el segundo ingresó en camilla, ambos sin registrar heridas de gravedad. Hasta el momento, las autoridades reservaron la identidad de la víctima fatal a la espera de la notificación a sus familiares y los trámites consulares correspondientes.

Foto: Freepik Investigan las causas del accidente en las Cataratas del Iguazú Si bien las pericias iniciales señalaron que la corriente presentaba un caudal dos veces mayor al habitual a causa de las fuertes precipitaciones caídas en la frontera entre Brasil y Argentina, los investigadores aclararon que aún no hay evidencia concluyente de que la crecida haya provocado el vuelco.

Las pesquisas técnicas abordan diversos aspectos, que van desde las condiciones hidrológicas del cauce hasta el estado mecánico del transporte marítimo y las maniobras realizadas durante el recorrido. La policía busca determinar si existieron fallas humanas, deficiencias en el equipamiento o factores climáticos determinante en el hecho.

El accidente reavivó el debate sobre la seguridad en el turismo de aventura en las Cataratas del Iguazú. Mientras avanza la investigación, se prevé que las autoridades evalúen posibles cambios en las normas de navegación e inspección para reforzar la seguridad de los visitantes.

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