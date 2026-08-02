Evacuaron a más de 200 turistas en Puente del Inca por el intenso temporal de nieve en Mendoza + Agregar ámbito en









Un operativo preventivo permitió trasladar a los visitantes hasta la localidad de Penitentes, donde fueron resguardados tras el brusco cambio en las condiciones climáticas registrado en la zona cordillerana.

Evacuaron a más de 200 turistas en Puente del Inca por un fuerte viento blanco. Viator

Más de 200 turistas fueron evacuados este sábado del sector de Puente del Inca, en la provincia de Mendoza, después de que un fuerte viento blanco y precipitaciones intensas complicaran la zona en medio del temporal extremo de nieve que golpea la alta montaña mendocina desde hace dos semanas.

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Un operativo especial preventivo trasladó rápidamente a los visitantes hacia la localidad de Penitentes para ponerlos a salvo, una zona donde las inmediaciones del centro de esquí Penitentes Park registraban ese día un movimiento superior al habitual, mientras miles de personas disfrutaban de una jornada en contacto con la nieve.

Gendarmería Nacional difundió la primera alerta oficial: "Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas". Minutos después, las autoridades ampliaron la instrucción: "Coordina con el jefe del Escuadrón 27 Uspallata, comandante principal Zarza, a efectos de bajar la cantidad de 200 personas que se encuentran en Puente del Inca, debido al fuerte viento blanco y temporal con precipitaciones níveas, y por seguridad de los visitantes se opta por hacer barrido hasta Penitentes".

El operativo estuvo liderado por los servicios de emergencia y agentes de Gendarmería, que se encargaron de guiar a los visitantes tras percibir la fuerza del fenómeno, que irrumpió al mediodía cuando miles de personas ya habían sido autorizadas a subir desde la localidad de Uspallata.

La decisión de activar el protocolo de emergencia en horas de la tarde buscó evitar que se repitiera un episodio similar al ocurrido días atrás en la montaña catamarqueña, donde unos 200 turistas habían quedado atrapados en camionetas en el camino al Balcón del Pissis y debieron ser rescatados.

Más de 200 turistas fueron evacuados este sábado del sector de Puente del Inca, Mendoza. Mendoza: un temporal que ya lleva dos semanas Desde el inicio de este evento climático, a mediados de julio, un total superior a las 300 personas tuvo que ser evacuado en las principales localidades de la alta montaña mendocina, sobre todo en Las Cuevas, Puente del Inca, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios.

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